Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Żyją krócej. Czy delfiny zwyczajne wyginą?

|
Delfin zwyczajny
Delfiny zwyczajne pojawiły się w Bałtyku
Źródło: Facebook.com/MatSail szkolenia żeglarskie, rejsy i eventy
Populacja delfinów zwyczajnych żerujących w północnym Atlantyku nie jest w dobrym stanie. Amerykańscy naukowcy donoszą, że średnia długość życia samic znacząco się skróciła.

Delfiny zwyczajne należą do rodziny delfinowatych (Delphinidae). Około sześciu milionów tych ssaków morskich występuje w wodach tropikalnych i umiarkowanych, co czyni je najliczniejszymi przedstawicielami podrzędu waleni. Zwierzęta te masowo przypływają do Zatoki Biskajskiej, której wody obfitują w ryby stanowiące ich pożywienie. Niestety region ten jest jednym z najbardziej ruchliwych obszarów połowowych w Europie. Chociaż na delfiny się nie poluje, to wiele z nich staje się przypadkowymi ofiarami połowów. Zjawisko to nazywa się przyłowem.

Populacją delfinów żerujących w Zatoce Biskajskiej zainteresowali się naukowcy z amerykańskiego University of Colorado Boulder. Odkryli, że samice żyją średnio o siedem lat krócej niż w 1997 roku. Artykuł na ten temat został opublikowany w czasopiśmie "Conservation Letters".

- Należy pilnie zająć się populacją delfinów żyjących w północnym Atlantyku - powiedział Etienne Rouby, naukowiec z Institute of Arctic and Alpine Researchh (INSTAAR), główny autor badania. - W przeciwnym razie istnieje ryzyko spadku liczebności tego gatunku, a nawet jego wyginięcia - dodał.

Delfin zwyczajny
Delfin zwyczajny
Źródło: Shutterstock

Jak wyglądały badania?

Tradycyjne metody monitorowania opierają się na liczeniu delfinów zauważonych ze statków lub samolotów, jednak zwierzęta te są w ciągłym ruchu i można nie zauważyć zmian zachodzących w ich populacji. - W przypadku gatunków takich jak delfiny, które rozmnażają się powoli i żyją dekady, późne dostrzeżenie problemu może niezwykle utrudnić odbudowę populacji - tłumaczył Rouby.

Naukowcy z University of Colorado Boulder zastosowali inną metodę oceny stanu populacji delfinów zwyczajnych żerujących w Zatoce Biskajskiej - zbadali 759 osobników wyrzuconych na brzeg w latach 1997-2019. Badając ich zęby, określili wiek, w którym zwierzęta padły. Okazało się, że średnia długość życia samic delfinów w Zatoce Biskajskiej przez 22 lata spadła z 24 do 17 lat. Ten spadek spowodował również mniejszą liczbę urodzeń młodych, co sygnalizuje duży spadek rozrodczości tego gatunku.

"Bez nich populacje ryb mogłyby wymknąć się spod kontroli"

Dlaczego delfiny są takie ważne? - Są głównymi drapieżnikami w Zatoce Biskajskiej i odgrywają bardzo ważną rolę w ekosystemie - mówił Rouby. - Bez tych drapieżników populacje ryb mogłyby wymknąć się spod kontroli, a one same z kolei konsumowałyby zbyt dużo planktonu i roślinności, aż w końcu cały system by się załamał - dodał.

Francuski rząd wprowadził w 2024 roku zakaz połowów w styczniu, bo na ogół to w tym okresie delfiny przybywają do wód Zatoki Biskajskiej na żer. Chociaż wstępne doniesienia wskazują, że ten środek ochrony może być skuteczny, Rouby uważa, że zakaz ściślej dostosowany do obecności delfinów w Zatoce Biskajskiej miałby lepsze skutki.

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: Science Daily

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
zwierzęta
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza tropikalna Melissa na zdjęciach satelitarnych
Mieszkańcy Karaibów muszą mieć się na baczności
Świat
Silny wiatr
Silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Mgła, mglista pochmurna noc
Miejscami noc będzie deszczowa i mglista
Prognoza
Silny wiatr, wietrznie
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"
Polska
Burza Benjamin przyniesie silne porywy wiatru
Burza Benjamin. Te kraje szykują się na wichury
Świat
Lampart amurski (Panthera pardus orientalis)
Tych dzikich kotów została garstka. Cała nadzieja w sztucznej inseminacji
Nauka
Deszczowy dzień, jesień
Czeka nas istotne załamanie pogody
Prognoza
Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Tydzień nad tym jeziorem może wywołać zmiany w płucach
Nauka
Upalnie w Sydney
Ponad 46 stopni na termometrach, padają rekordy
Świat
Ciepło na 1 listopada
W modelach panuje zgoda. Co czeka nas w pogodzie 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Bolid widoczny nad Polską, 20.10.25
Rozbłysk nad Polską. Pochodził z nietypowego źródła
Nauka
Culiseta annulata
Owad na przynęcie i szok w całym kraju
Świat
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Sporo chmur, lokalnie słabo popada. Pogoda na dziś
Prognoza
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Warto wziąć lornetkę i wypatrywać jej na niebie
Ciekawostki
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
Nocą lokalnie zrobi się mgliście
Prognoza
Tajemniczy obiekt na odludziu
Znaleźli zwęglony, tlący się złom. Może być częścią rakiety
Świat
Wydry morskie kradną deski surfingowe
Wydry zabierają deski, władze ostrzegają
Ciekawostki
Deszcz, ulewy, jesień
Nadciąga załamanie pogody
Prognoza
We wtorek w Nowej Zelandii silnie wiało
Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"
Świat
Temperatura w Australii we wtorek 21 października 2025 roku
Październikowy skwar. Na horyzoncie burze i huraganowy wiatr
Świat
Powódź porwała dom mieszkańca Alaski
Woda porwała dom wraz z jego mieszkańcem. Nagranie
Świat
Zanieczyszczone powietrze w New Delhi w Indiach
Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie
Świat
Zmiana pogody coraz bliżej
Zmiana pogody coraz bliżej. Kiedy zrobi się ciepło?
Prognoza
W Ermont (Dolina Oise) niedaleko Paryża przeszło tornado
Trąba powietrzna powaliła żurawie. Nie żyje jedna osoba
Świat
Mroźny poranek - zdjęcie poglądowe
Temperatura podzieliła Polskę. 20 stopni Celsjusza różnicy
Polska
Silny wiatr
Dziś będzie ciepło, ale wietrznie
Prognoza
Arktyka
Nieznany proces odkryty pod topniejącym lodem
Nauka
Zimno, przymrozek, mróz
Nocą złapie lekki mróz
Prognoza
Jesień, silny wiatr
Prawie 20 stopni, a potem sztormowa pogoda
Prognoza
Afrykańscy rolnicy pracują na farmie
Dostaje się do roślin z powietrza. Zagraża milionom ludzi
Nauka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica