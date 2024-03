Robotyczny wąż będzie szukał życia na księżycu Saturna

Wężopodobny robot do badania lodowego terenu został opracowany przez inżynierów z NASA. Urządzenie ma w przyszłości trafić na Enceladusa - lodowy księżyc Saturna, na którym mogą panować warunki zdolne do podtrzymywania życia.

Enceladus to szósty największy księżyc Saturna. Ten mniejszy od naszego Księżyca świat jest pokryty grubą, lodową skorupą, pod którą kryje się podpowierzchniowy ocean, od czasu do czasu emitujący gejzery wody. Jej obecność skłoniła naukowców do zastanowienia się, czy na Enceladusie mogłoby istnieć i rozwijać się życie. Na łamach czasopisma "Science Robotics" kilka dni temu zaprezentowano prototyp robota stworzonego po to, by poszukiwać jego oznak.