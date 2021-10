Zorza polarna w Polsce. Może być widoczna w nocy z soboty na niedzielę

Zorza polarna to zjawisko astronomiczne, do którego obserwacji uprzywilejowani są najczęściej mieszkańcy dalekiej północy. W nocy z 30 na 31 października będzie jednak szansa na zaobserwowanie zorzy polarnej także z Polski. W którym miejscu wypatrywać spektakularnych widoków na niebie? Jak i kiedy ją obserwować? Tłumaczy Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach".

28 października astronomowie z NASA i innych agencji kosmicznych poinformowali, że na Słońcu doszło do kilku koronalnych wyrzutów masy (CME). Do Ziemi dociera plazma wyrzucona w nawet czterech takich wyrzutach masy. Oznacza to, że zorza polarna pojawi się nie tylko na obszarach podbiegunowych, ale również na niższych szerokościach geograficznych, w tym w Polsce.