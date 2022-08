Zobacz ślady dinozaura, który żył ponad 100 milionów lat temu. Odkryła je susza

W wyschniętej części koryta rzeki Paluxy w parku Dinosaur Valley w amerykańskim stanie Teksas odkryto ślady łap dinozaura sprzed 113 milionów lat. - Pochodzą od akrokantozaura - powiedział przedstawiciel parku. Według niego jest to jeden z najstarszych reliktów odsłoniętych tego lata w wyniku suszy.

Susza odsłoniła w tym roku wiele niesamowitych historycznych zabytków, między innymi Dolmen de Guadalperal w hiszpańskiej prowincji Cáceres. To krąg składający się kilkudziesięciu megalitycznych kamieni .

Jednak to, co odkryto w parku stanowym Dinosaur Valley, było jednym z najstarszych reliktów odsłoniętych tego lata. Znaleziono tam ślady łap dinozaura. Kierownik parku Dinosaur Valley Jeff Davis powiedział, że jest to prawdopodobnie najdłuższy ciąg śladów pozostawionych przez jednego dinozaura zachowany w Ameryce Północnej.