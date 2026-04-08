Znikną, zanim naukowcy zdążą je wszystkie odkryć

Do tej pory opisano ponad 17 tysięcy współcześnie żyjących gatunków pierścienic (Annelida), większość z nich to zwierzęta morskie. Te maleńkie organizmy występują w wodach morskich i śródlądowych, a także w glebie i ściółce. Odgrywają kluczową rolę w użyźnianiu osadów dennych. Ponadto sygnalizują poziom zanieczyszczeń w morzach i oceanach.

Naukowcy z Uniwersytetu Georga Augusta w Getyndze, Instytutu Analizy Zmian Różnorodności Biologicznej im. Leibniza oraz Towarzystwa Badań Przyrodniczych im. Senckenberga stworzyli projekt "EuroWorm". Jego celem jest przyspieszenie globalnych badań nad bioróżnorodnością pierścienic morskich.

Dlaczego powstał ten projekt? Jak tłumaczą jego eksperci, zmiana klimatu związana z działalnością człowieka, degradacja morskiego środowiska, pojawianie się gatunków inwazyjnych powodują, że te maleńkie organizmy znikają w zastraszająco szybkim tempie. Badacze nie zdążą odkryć i opisać wszystkich gatunków pierścienic morskich, ponieważ te mogą już wyginąć.

Głównym celem projektu "EuroWorm" jest zebranie z różnych europejskich stanowisk pierścienic i stworzenie szczegółowego katalogu zebranych gatunków. Okazy wraz z ich zdjęciami i danymi genetycznymi trafią do zbiorów biblioteki w Muzeum Historii Naturalnej w Hamburgu i Muzeum Historii Naturalnej im. Senckenberga. Naukowcy z całego świata będą mogli uzyskać dostęp do tych zasobów za pośrednictwem portali i platform różnych instytucji.

- Mam nadzieję, że nasza praca przyspieszy odkrywanie nowych gatunków pierścienic na całym świecie - powiedziała doktor Jenna Moore, kierowniczka projektu. - Niestety obserwuje się ich ciche wymieranie - dodała.

Projekt "EuroWorm" łączy wiedzę specjalistyczną wielu instytucji, tworząc solidne podstawy do szeroko zakrojonych badań nad bioróżnorodnością.

- Ten projekt stanowi doskonałą podstawę do gruntownego udokumentowania różnorodności pierścienic morskich, a jednocześnie do precyzyjnego określenia przyszłych priorytetów badawczych tej grupy zwierząt - powiedział doktor Conrad Helm.