Zmutowały pasożyty wywołujące malarię. Choroby nie da się ani wykryć, ani leczyć

Naukowcy z amerykańskiej uczelni Brown University znaleźli w Etiopii nowe szczepy pasożytów wywołujących malarię. Są one odporne na typowe leczenie, a także niewykrywalne przez standardowe metody diagnostyczne. Zdaniem badaczy, może to oznaczać więcej zgonów i kolejną trudność na drodze do wyeliminowania tej choroby.