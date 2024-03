Zmierzono, ile tlenu powstaje na księżycu Europa

Naukowcy dokonali pomiaru ilości tlenu w atmosferze Europy, jednego z największych księżyców Jowisza. Udało się to dzięki jednemu z instrumentów sondy Juno. Zdaniem badaczy, obserwacje te mogą dostarczyć kluczowych informacji na temat potencjalnego natlenienia podpowierzchniowego oceanu, znajdującego się pod powierzchnią księżyca.

- Odkrycie to ma podstawowe znaczenie z puntu widzenia możliwości istnienia na Europie życia. To pierwszy wykonany na miejscu pomiar składników wody w atmosferze Europy. Wskazuje na wąski zakres, który mógłby podtrzymywać życie - mówił dr Scott Bolton z Southwest Research Institute (SwRI) w USA, współautor publikacji, która ukazała się w czasopiśmie "Nature Astronomy".

Źródłem wymienionych pierwiastków jest wodny lód pokrywający powierzchnię Europy. Pochodzące z Jowisza silne promieniowanie rozbija wodę na tlen i wodór. Lekki wodór szybko ucieka w przestrzeń, podczas gdy cięższy tlen ma większą tendencję do pozostawania bliżej powierzchni. Tlen może nawet przenikać do oceanu kryjącego się pod lodem i stanowić tam źródło energii dla ewentualnych procesów metabolicznych.

Ile tlenu powstaje na Europie?

- Pokrywa lodowa Europy pochłania promieniowanie, chroniąc ukryty głębiej ocean. W tym samym czasie w lodzie powstaje tlen. Zatem lód w pewnym sensie działa jak płuca Europy, potencjalnie dostarczając tlen do oceanu. Z dużą precyzją oszacowaliśmy teraz produkcję tlenu na Europie na 12 kilogramów na sekundę. Zanim Juno wykonała pomiary, szacunki wahały się od kilku do tysiąca kilogramów na sekundę. Nowe odkrycie bezsprzecznie pokazuje, że tlen jest nieustannie produkowany na powierzchni, choć w wolniejszym tempie niż się spodziewaliśmy - tłumaczył kierujący projektem dr Jamey Szalay z Princeton University.

Odkrycia dokonano w zasadzie przy okazji. Pierwotnie JADE zbudowano do pomiarów naładowanych cząstek obecnych w zorzach Jowisza.

- Europa to fascynujący obiekt, ponieważ naukowcy są pewni, że w jej wnętrzu istnieje ciekły ocean. Woda jest ważna dla życia i można ją znaleźć wewnątrz i na powierzchni obiektów o różnej budowie. Europa do dobre miejsce do szukania wody w Układzie Słonecznym - podkreślał dr Ebert.