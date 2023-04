Arktyka traci lód w niepokojącym tempie. Stopniało go więcej niż trzy Polski

Arktyczny lód morski co roku zwiększa i zmniejsza swój zasięg w zależności od pór roku. Na początku marca, po wielu miesiącach zimy, jest go najwięcej, ale potem pokrywa lodowa zaczyna topnieć, aż osiąga swój najmniejszy zasięg we wrześniu. Jak pokazują badania naukowców z Krajowego Instytutu Danych o Śniegu i Lodzie (NSIDC) na Uniwersytecie Kolorado w Boulder, maksymalny zasięg lodu zaczyna się niepokojąco zmniejszać.