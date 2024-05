Trzmiele "gotują się" w gniazdach

Trzmiele to jedne z kluczowych zapylaczy, świetnie czujące się w różnych warunkach klimatycznych i środowiskach. Od pewnego czasu spada liczebność wielu gatunków tych owadów. Naukowcy wiązali ten spadek ze zmianami klimatycznymi, jednak nie znali dokładnego wpływu globalnego ocieplenia na populacje trzmieli. Autorzy nowego badania, które ukazało się na łamach czasopisma "Frontiers in Bee Science", podjęli próbę znalezienia odpowiedzi na to pytanie.