Za nami trzeci najcieplejszy czerwiec w historii pomiarów. Nowe dane programu Copernicus

Czerwiec 2022 był trzecim najcieplejszym tego typu miesiącem w skali świata, a dla Europy - drugim. Z najnowszego komunikatu programu Copernicus (C3S) wynika, że w wielu regionach świata w ubiegłym miesiącu panowała rekordowo wysoka temperatura. - Wszystko wskazuje na to, że fale upałów podobne do obserwowanych w tym roku staną się częstsze i bardziej dotkliwe w nadchodzących latach, zarówno w Europie, jak i poza nią - ostrzegają eksperci pracujący nad programem.

W przypadku Europy był to natomiast drugi najcieplejszy czerwiec w historii. Temperatura była wyższa o około 1,6 st. C od typowej średniej.

Rekordowe ciepło w wielu regionach

Upał będzie coraz częstszy

"Chociaż fale upałów w niektórych częściach Europy i Azji są nadzwyczajne, nie są to wydarzenia nieoczekiwane. Zgodnie z dowodami przedstawionymi w najnowszym sprawozdaniu oceniającym IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu - przyp. red.), obserwuje się wzrost częstotliwości i intensywności fal upałów. Według IPCC, ten wzrost można przypisać zmianom klimatu wywołanym przez człowieka. Wszystko wskazuje na to, że będzie on kontynuowany w przyszłości, ponieważ klimat na całym świecie nadal się ociepla" - czytamy w komunikacie.

- Wszystko wskazuje na to, że fale upałów podobne do obserwowanych w tym roku staną się częstsze i bardziej dotkliwe w nadchodzących latach, zarówno w Europie, jak i poza nią. Szczególnie ważne jest publiczne udostępnianie wiarygodnych danych, aby każdy mógł monitorować te trendy i lepiej przygotować się na to, co nadchodzi - podsumował Carlo Buontempo, Dyrektor Serwisu Monitorowania Atmosfery Copernicus.