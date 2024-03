Wiosenne nawadnianie może łagodzić letnie fale upałów

W wielu krajach tereny rolnicze są nawadniane. Ma to złagodzić ciepły, suchy klimat poprzez utrzymanie stałego poziomu wilgotności gleby. Wpływa to nie tylko na dobrą kondycję roślin, ale też "ochładza" lokalny mikroklimat. W promieniu kilku metrów od nawadnianej powierzchni jest chłodniej i przyjemniej. W badaniach opublikowanych w czasopiśmie "Geophysical Research Letters" naukowcy sprawdzili wpływ nawadniania gruntów wiosną na intensywność letnich fal upałów poprzez utrzymywanie wyższego poziomu wilgotności gleby między sezonami, znanego jako "pamięć wilgotności gleby".

Łagodzenie fali upałów nawadnianiem

Zbawienne skutki

Dr Liu i współpracownicy odkryli, że wiosenne nawadnianie zmniejszyło intensywność letnich fal upałów - średnia temperatura podczas takich fal była niższa o 0,29 st. C, a upały trwały o 2,5 dnia krócej. To w połączeniu z letnim nawadnianiem spowodowało, że efekty były jeszcze większe. Średnia temperatura była niższa o 1 st. C, a fala trwała o 6,5 dnia krócej. Biorąc pod uwagę, że podczas symulowanych fal upałów temperatura wynosi średnio 35,8 st. C i trwają one 21,7 dnia, to połączenie nawadniania wiosennego i letniego może mieć znaczący wpływ na ich łagodzenie.