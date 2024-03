Te ogromne magazyny dwutlenku węgla są zagrożone 

Torfowiska od tysięcy lat pochłaniały i magazynowały ogromne ilości dwutlenku węgla, utrzymując go w ziemi, a nie w powietrzu. Chociaż obszary te zajmują zaledwie trzy procent powierzchni lądów, odgrywają ogromną rolę w magazynowaniu tego gazu cieplarnianego - przechowują go dwa razy więcej niż wszystkie lasy na świecie. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez amerykańskich naukowców wynika, że na przyszłość tego istotnego pochłaniacza węgla mogą mieć wpływ, przynajmniej częściowo, małe organizmy, które są często pomijane - protisty.

Czym są protisty? To małe organizmy, głównie jednokomórkowe, rzadko zdarzają się wielokomorówkowe. To prawdopodobnie najstarsze eukarionty (organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe), które pojawiły się ponad 1,5 miliarda lat temu.

Jak wyglądały badania?

Połowa stanowisk miała dostęp do normalnego powietrza, a druga połowa była narażona na poziom dwutlenku węgla ponad dwukrotnie wyższy od obecnego, który możemy osiągnąć do końca stulecia, jeśli spalanie paliw kopalnych pozostanie niekontrolowane. Pięć lat po rozpoczęciu eksperymentu zespół naukowców zaobserwował pewne zaskakujące zmiany.

- Protisty zaczęły zachowywać się w sposób, którego się nie spodziewaliśmy - powiedział Christopher L. Kilner, jednej z autorów artykułu opublikowanego na łamach "Global Change Biology". Przy obecnym poziomie dwutlenku węgla większość z ponad 200 tysięcy protistów, które potwierdzili na stanowiskach naukowców, stała się bardziej obfita wraz z ociepleniem. Jednak przy podwyższonym poziomie tego gazu trend ten uległ odwróceniu. Co więcej, połączenie globalnego ocieplenia i podwyższonego poziomu dwutlenku węgla doprowadziły do przegrupowania nawyków żywieniowych protistów i innych cech, o których wiadomo, że wpływają na to, ile dwutlenku węgla wydzielają podczas oddychania.

Jak piszą naukowcy, nie wiadomo dokładnie, co takie zmiany mogą oznaczać dla przyszłej zdolności torfowisk do łagodzenia zmian klimatu, ale prawdopodobnie będą one ważne. Wyniki pokazują, że zaniedbana część mikrobiologicznej sieci pokarmowej torfowisk jest również wrażliwa na zmiany klimatu i to w sposób, który "nie jest obecnie uwzględniany w modelach przewidujących przyszłe ocieplenie".