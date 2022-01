Topnienie lodowców przyspiesza. Rosyjska Arktyka traci rocznie siedem tysięcy hektarów

Wybrzeże Rosji traci rocznie 7 tysięcy hektarów

Sowieccy naukowcy zdawali sobie sprawę z tego trendu od lat 60. XX wieku. Do kryzysu przyczynia się jednak to, że tempo topnienia Arktyki znacznie wzrosło w ostatnich latach. Na przykład wybrzeże wyspy Kołgujew, położonej na południowo-wschodnim Morzu Barentsa, cofa się w tempie dwóch metrów rocznie, a na niektórych obszarach Syberii Wschodniej wybrzeże traci w tym samym czasie 15-20 metrów.

Atrakcyjny region

Putin o kryzysie klimatycznym

- Może zmiany klimatu nie są takie złe w tak zimnym kraju jak nasz? 2-3 stopnie by nie zaszkodziły, wydamy mniej na futra, a zbiory zbóż wzrosną - mówił Putin w 2003 roku, jednak w kwietniu 2021 roku wzywał już do "szerokiej współpracy międzynarodowej" nad monitorowaniem wszystkich rodzajów szkodliwych emisji, zapewniając że Moskwa "z pełną odpowiedzialnością podchodzi do swoich zobowiązań międzynarodowych w sferze klimatu".

Temperatura w Arktyce nieustannie rośnie

Arktyka to obszar otaczający biegun północny, który obejmuje skuty lodem Ocean Arktyczny oraz część Grenlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Rosji, Stanów Zjednoczonych (Alaska) i Kanady. W 2020 roku temperatura w Arktyce była miejscami ponad 7 stopni Celsjusza wyższa niż zwykle. Ocieplają się też wody wzdłuż między innymi rosyjskiego wybrzeża Arktyki - jak podały służby meteorologiczne, temperatura wzrosła od lat 90. XX wieku o około 5 st. C.

Średnia temperatura w Arktyce może do końca XXI wieku wzrosnąć o 20 stopni, jeśli utrzymywać się będzie emisja gazów cieplarnianych - oceniali rosyjscy naukowcy w marcu 2021 roku. - Nawet w sytuacji, gdy społeczność międzynarodowa do roku 2050 osiągnie cel zerowej emisji gazów do atmosfery, to i tak w Arktyce będzie 2-3 stopnie więcej niż dziś z powodu inercji systemu klimatycznego - ostrzegł Jewgienij Wołodin z Rosyjskiej Akademii Nauk.