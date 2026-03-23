Scenariusze zmian klimatu

W poniedziałek ukazała się najnowsza edycja raportu State of the Global Climate, publikowanego co roku przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO). Eksperci zwracają w nim uwagę na najpoważniejsze czynniki, jakie zagrażają naszej planecie. W tej edycji szczególnie skupili się na jednym ze wskaźników - bilansie energetycznym Ziemi.

Zaledwie jeden procent

Bilans energetyczny Ziemi to różnica między ilością energii pochłanianej przez naszą planetę a emitowaną przez nią w kosmos. Aby warunki klimatyczne pozostawały stabilne, powinien on pozostawać w równowadze. Jak jednak wskazali autorzy raportu, równowaga ta jest coraz bardziej zaburzona - w 2025 roku różnica między pochłanianiem a emisją okazała się największa od momentu rozpoczęcia obserwacji.

Eksperci wyjaśnili, że tendencja do pochłaniania coraz większej ilości energii zaczęła być zauważana w latach 60. ubiegłego wieku. Proces niesie ze sobą zwiększone ryzyko występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Uwięziona w atmosferze Ziemi energia zasila huragany i tajfuny, fale upałów czy potężne burze.

Odczuwalny przez nas wzrost temperatury to zaledwie jeden procent dodatkowego ciepła gromadzącego się w systemie. Ponad 90 procent nadmiaru jest pochłaniane przez oceany, których temperatura rośnie coraz wyżej. Na dodatek energia przemieszcza się pionowo w zbiornikach wodnych, często lądując na dnie oceanu i zmieniając cyrkulację obiegu wody. Kolejne trzy procent ogrzewa i topi lód Antarktydy i Grenlandii, a pozostała energia absorbowana jest przez lądy.

- Działalność człowieka w coraz większym stopniu zaburza naturalną równowagę, czego konsekwencje będziemy odczuwać przez setki, a nawet tysiące lat - podkreśliła Sekretarz Generalna WMO Celeste Saulo.

Nieprzerwana seria

W raporcie eksperci potwierdzili także, że lata między 2015 a 2025 rokiem był najcieplejszym 11-letnim okresem w historii pomiarów. Ubiegły rok, 2025, był drugim lub trzecim najcieplejszym rokiem w historii, z globalną temperaturą sięgającą o około 1,43 stopnia Celsjusza powyżej średniej z lat 1850-1900.

"Oceany nadal się ocieplają i pochłaniają dwutlenek węgla. W ciągu ostatnich dwóch dekad pochłaniały one rok w rok osiemnaście razy tyle energii, ile zużywa ludzkość przez 12 miesięcy" - podała WMO w oświadczeniu.

- Sytuacja klimatyczna na świecie wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Ziemia jest poddawana obciążeniom przekraczającym jej możliwości. Wszystkie kluczowe wskaźniki klimatyczne świecą się na czerwono - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas konferencji prasowej w poniedziałek.

Opracowała: Agnieszka Stradecka