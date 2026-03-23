Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Zmiany klimatu. Jeśli teraz nie zadziałamy, ich konsekwencje będziemy odczuwać tysiące lat

Wzburzone fale oceanu
Scenariusze zmian klimatu
Źródło: TVN24
Równowaga energetyczna Ziemi jest coraz bardziej zaburzona. Jak wynika z najnowszego raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej, w 2025 roku bilans energetyczny naszej planety okazał się najbardziej niepokojący od początku pomiarów. Za nami również nieprzerwany cykl 11 najcieplejszych w historii lat.

W poniedziałek ukazała się najnowsza edycja raportu State of the Global Climate, publikowanego co roku przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO). Eksperci zwracają w nim uwagę na najpoważniejsze czynniki, jakie zagrażają naszej planecie. W tej edycji szczególnie skupili się na jednym ze wskaźników - bilansie energetycznym Ziemi.

Zaledwie jeden procent

Bilans energetyczny Ziemi to różnica między ilością energii pochłanianej przez naszą planetę a emitowaną przez nią w kosmos. Aby warunki klimatyczne pozostawały stabilne, powinien on pozostawać w równowadze. Jak jednak wskazali autorzy raportu, równowaga ta jest coraz bardziej zaburzona - w 2025 roku różnica między pochłanianiem a emisją okazała się największa od momentu rozpoczęcia obserwacji.

Eksperci wyjaśnili, że tendencja do pochłaniania coraz większej ilości energii zaczęła być zauważana w latach 60. ubiegłego wieku. Proces niesie ze sobą zwiększone ryzyko występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Uwięziona w atmosferze Ziemi energia zasila huragany i tajfuny, fale upałów czy potężne burze.

Odczuwalny przez nas wzrost temperatury to zaledwie jeden procent dodatkowego ciepła gromadzącego się w systemie. Ponad 90 procent nadmiaru jest pochłaniane przez oceany, których temperatura rośnie coraz wyżej. Na dodatek energia przemieszcza się pionowo w zbiornikach wodnych, często lądując na dnie oceanu i zmieniając cyrkulację obiegu wody. Kolejne trzy procent ogrzewa i topi lód Antarktydy i Grenlandii, a pozostała energia absorbowana jest przez lądy.

- Działalność człowieka w coraz większym stopniu zaburza naturalną równowagę, czego konsekwencje będziemy odczuwać przez setki, a nawet tysiące lat - podkreśliła Sekretarz Generalna WMO Celeste Saulo.

Coraz cieplej na świecie
Coraz cieplej na świecie
Źródło: Maciej Zieliński, Mateusz Krymski/PAP

Nieprzerwana seria

W raporcie eksperci potwierdzili także, że lata między 2015 a 2025 rokiem był najcieplejszym 11-letnim okresem w historii pomiarów. Ubiegły rok, 2025, był drugim lub trzecim najcieplejszym rokiem w historii, z globalną temperaturą sięgającą o około 1,43 stopnia Celsjusza powyżej średniej z lat 1850-1900.

"Oceany nadal się ocieplają i pochłaniają dwutlenek węgla. W ciągu ostatnich dwóch dekad pochłaniały one rok w rok osiemnaście razy tyle energii, ile zużywa ludzkość przez 12 miesięcy" - podała WMO w oświadczeniu.

- Sytuacja klimatyczna na świecie wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Ziemia jest poddawana obciążeniom przekraczającym jej możliwości. Wszystkie kluczowe wskaźniki klimatyczne świecą się na czerwono - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas konferencji prasowej w poniedziałek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przychodzi coraz wcześniej. Tak rozhuśtały ją zmiany klimatu

Agnieszka Stradecka

Opracowała: Agnieszka Stradecka

Źródło: WMO, The Guardian, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Tagi:
Zmiany klimatu
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom