Wzrosło ryzyko przekroczenia groźnego progu. "Będzie to miało daleko idące konsekwencje"

Ryzyko, że średnia globalna temperatura przekroczy 1,5 stopnia Celsjusza powyżej średniej sprzed epoki przemysłowej w ciągu najbliższych pięciu lat, wynosi 66 procent - wynika z najnowszego raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). W zeszłorocznym raporcie prawdopodobieństwo to oceniono na 50 procent. - Będzie to miało daleko idące konsekwencje dla zdrowia, bezpieczeństwa żywnościowego, gospodarki wodnej i środowiska - ostrzegł sekretarz generalny agencji ONZ Petteri Taalas.

El Nino może mieć w tym swój udział

Częściowo do zwiększenia prawdopodobieństwa osiągniecia tego progu globalnego ocieplenia ma przyczynić się anomalia El Nino, czyli zjawisko, które może spotęgować zmiany klimatyczne, w tym wzrost globalnej temperatury. Występuje ono, gdy temperatura na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku jest ponadprzeciętnie wysoka. Zazwyczaj El Nino powoduje wzrost globalnej temperatury rok później, a więc w tym przypadku byłby to rok 2024.

"Będzie to miało daleko idące konsekwencje"

"Globalna temperatura będzie rosła, coraz bardziej oddalając nas od klimatu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni"

Do ograniczenia średniego wzrostu temperatury na Ziemi do 1,5 st. C zobowiązano się w ramach Porozumienia paryskiego w 2015 roku. Celem dokumentu jest również utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury znacznie poniżej 2 st. C w stosunku do epiki przedindustrialnej. Eksperci ostrzegają, że podniesienie się średniej globalnej temperatury tego poziomu może pociągnąć za sobą szereg groźnych konsekwencji, takich jak coraz bardziej dotkliwe upały czy susze w Europie i Amazonii, topnienie lodu morskiego i lodowców, podnoszenie się poziomu mórz i zwiększenie częstotliwości gwałtownych zjawisk atmosferycznych.