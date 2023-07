Nasz nowy klimat. "Dopóki nas to nie gryzie w tylną część ciała, to są to ciekawostki"

Transfer ciepła z tropików

Jak opowiadał w programie "Wstajesz i wiesz" geograf i meteorolog Michał Brennek, morza i oceany pełnią główną rolę w "sterowaniu" klimatem na Ziemi. Ma na to wpływ duża pojemność cieplna wody, czyli jej zdolność do długotrwałego przechowywania ciepła. Właściwość ta ma także wpływ na wzorce pogodowe - transfer energii z tropików poprzez prądy morskie kształtuje klimat całej planety.

- Jeśli tam jest ciepło, to znaczy, że do naszej części świata również dotrze duży transfer tej energii i będzie ciepło. Im więcej energii jest zmagazynowane w tym systemie, tym więcej będziemy mieć katastrofalnych zjawisk - podkreślił.

System ludzki zamiast przyrodniczego

Brennek opowiadał również o zjawisku uchodźców klimatycznych. Po raz pierwszy pojęcie to zostało ukute dekadę temu w odniesieniu do mieszkańców Oceanii, którzy musieli opuszczać swoje domy ze względu na podnoszący się poziom wody w oceanie oraz kurczące się zasoby słodkiej wody. Uchodźcy klimatyczni mogą już wkrótce zapukać także do naszych drzwi.

- Dopóki nas to nie dotyczy i nie gryzie w tylną część ciała, to są to dla nas ciekawostki. (...) Problem polega na tym, że gdy to dotrze do nas, to już będzie za późno, żeby przeciwdziałać i będziemy musieli zmagać się ze skutkami. - przekazał.