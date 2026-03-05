Owady nie są gotowe na to, co im szykujemy

Scenariusze zmian klimatu Źródło: TVN24

Owady stanowią około 70 procent wszystkich znanych nam gatunków zwierząt, a większość z nich występuje w regionach tropikalnych. Biolodzy jednak wciąż wiedzą stosunkowo niewiele o tym, jak radzą sobie one ze wzrostem średniej globalnej temperatury, który dokonuje się za sprawą działalności człowieka.

Ten temat zainteresował ekspertów z Niemiec, Tajwanu, Peru i Stanów Zjednoczonych. Z badań przeprowadzonych przez nich na ponad dwóch tysiącach gatunków z rejonów wschodniej Afryki i Ameryki Południowej wynika, że niektóre z owadów nie są w stanie przystosować się do zachodzących zmian klimatu.

Wpływ zmian klimatu na owady

Zdaniem doktora Marcella Petersa z niemieckiego Uniwersytetu w Bremie, jednego z autorów badania, zmiany klimatu mogą mocno wpłynąć na funkcjonowanie owadów.

- Wzrost średniej globalnej temperatury na świecie może mieć ogromny wpływ na populacje ciem, much, chrząszczy i innych owadów, zwłaszcza tych występujących w regionach o największej bioróżnorodności - mówił. - Owady pełnią kluczowe funkcje w ekosystemach, są zarówno zapylaczami, jak i reducentami i drapieżnikami. Negatywny wpływ zmian klimatu na nie może odbić się na całych ekosystemach - tłumaczył.

Różna adaptacja do ciepła

Naukowcy odkryli istotne różnice w zakresie tolerancji na ciepło pomiędzy grupami owadów.

- O ile gatunki żyjące na wyżej położonych terenach mogą zwiększyć swoją tolerancję na ciepło, przynajmniej w krótkim okresie, o tyle gatunki zamieszkujące niziny, gdzie bioróżnorodność jest najwyższa, w większości nie mają tej zdolności - powiedziała doktor Kim Holzmann z Uniwersytetu w Würzburgu w Niemczech, główna autorka badania. Dodała, że zdolność owadów do adaptacji do ocieplającego się klimatu jest mocno ograniczona.

Według ekspertów różnice w adaptacji są powiązane ze strukturą i stabilnością termiczną białek w ich organizmach.

- Wyniki sugerują, że fundamentalne cechy tolerancji na ciepło są głęboko zakorzenione w biologii i nie można ich szybko dostosować do nowych warunków - zaznaczał Peters.

Kim Holzmann uważa, że zmiany klimatu szczególnie mocno dotkną owady występujące w Amazonii. - Jeśli ten ekosystem będzie się ocieplać w nieskończoność, to stres cieplny może wpłynąć na nawet połowę gatunków - twierdzi biolożka.

