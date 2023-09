Morskie fale upałów. Naukowcy informują o nowym zagrożeniu

czytaj dalej

Pył znad Sahary dotarł do Polski. Przywędrował on znad Afryki wraz z wyżem i zwrotnikowym powietrzem. - Taka sytuacja zdarza się co roku kilkanaście razy. Nie jest to zjawisko anormalne - przekazał Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z powodu opadów deszczu szanse na pojawienie się tego zjawiska we wtorek są już bardzo małe.