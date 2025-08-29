Znów pobiliśmy niechlubne rekordy

Z niedawno opublikowanego 35. raportu "State of the Climate" wynika, że zmiany klimatu postępują. W ubiegłym roku padły rekordy dotyczące między innymi emisji gazów cieplarnianych. Jak zauważają eksperci, są to bardzo niepokojące dane.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Ukazał się 35. raport "State of the Climate", który jest publikowany od 2011 r. jako dodatek do Biuletynu Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego (Bulletin of the American Meteorological Society). Przez wielu ekspertów uznawany jest za najlepsze opracowanie dotyczące aktualnego stanu klimatu planety.

Zmiany klimatu. Co wynika z raportu

Z raportu wynika, że w 2024 r. stężenia głównych gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi - dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu - rosły, osiągając rekordowe poziomy. Roczna globalna średnia koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze podniosła się do 422,8 ppm (ppm to liczba części na milion), co stanowi wzrost o 52 procent w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. Ponadto okazało się, że roczna globalna temperatura na lądzie i w oceanach była najwyższa w historii pomiarów sięgających 1850 roku, bijąc rekord ustanowiony w 2023 roku.

Jak piszą naukowcy, ocieplenie było powszechne - dziesiątki krajów na całym świecie odnotowały rekordowo wysoką temperaturę - w tym Indie, Chiny, RPA czy Brazylia. Rekordowego ocieplenia doświadczyły także całe regiony - Ameryka Północna, Karaiby, Afryka, Oceania i Europa.

Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje na świecie Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Pokrywa lodowa na świecie

Podobne zmiany widać w lodowcach. Maksymalny zasięg pokrywy lodu morskiego w Arktyce w 2024 roku miał drugą najmniejszą wartość w 46-letniej historii pomiarów satelitarnych. Z kolei na Antarktydzie całkowity zasięg lodu morskiego był co prawda większy niż rok wcześniej, lecz przez większą część roku utrzymywał się wyraźnie poniżej średniej. Jednocześnie, jak informują naukowcy, wszystkie 58 lodowców referencyjnych (lodowce te służą jako odniesienie do badania zmian klimatu na świecie) odnotowało ubytek. To dopiero drugi taki rok w historii pomiarów prowadzonych od 1970 roku.

Jeśli chodzi o oceany, to roczna temperatura powierzchni morza była najwyższa w 171-letniej historii pomiarów. Był to drugi z rzędu rok, w którym globalny ocean ustanowił taki rekord. Poziom mórz podniósł się średnio o 4,6 milimetra, co oznacza rekordową wartość.

Topnienie lodowców Arktyki PAP/Adam Ziemienowicz

Rośnie poziom ozonu

Naukowcy mają też dobre wieści. W 2024 r. na północnej półkuli poziom ozonu w stratosferze osiągnął rekordowo wysoką wartość. Na półkuli południowej sytuacja pod tym względem także się poprawiła - donoszą eksperci.

Globalne ocieplenie PAP/Maciej Zieliński

Autorka/Autor:anw

Źródło: PAP, ESA