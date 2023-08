Tak ciepło nie było od prawie 1200 lat. Naukowcy wyczytali to ze słojów drzew

Średniowiecze i następujące po nim stulecia były nie tylko burzliwe pod względem społecznym, ale także i klimatycznym. Wystąpiła w tym okresie "mała epoka lodowcowa", ale także jej przeciwieństwo: "średniowieczna anomalia klimatyczna", podczas której było niezwykle ciepło. Tę drugą anomalię odzwierciedla temperatura, którą wyczytano ze słojów rocznych drzew. Z dotychczasowych badań wynikało, że temperatura na świecie była wówczas wyższa niż obecnie. Wniosków tych nie popierały modele klimatyczne. Według nich w okresie tym nie było aż tak ciepło, jak sądzimy. Przez długi czas było to dla naukowców z całego świata zagadką, ponieważ te teorie były sprzeczne.

Zmiany klimatu, nowe badania

Słój roczny to warstwy drewna, które powstają w okresie różnych pór roku. Wyróżnia się naprzemiennie warstwy drewna wiosennego i drewna letniego. Na szerokość słoja rocznego ma wpływ szereg zjawisk powiązanych z siedliskiem (zasobność gleby, uwilgotnienie), klimatem (temperatura, opady, cykliczność zjawisk) oraz liczne czynniki losowe, takie jak pożar, powódź, susza itp.

Arx wraz z innymi ekspertami z WSL stworzył nową rekonstrukcję temperatury opartą na szczególnie precyzyjnej metodzie wyodrębniania informacji z drzew. W przeciwieństwie do poprzednich prac, nowe wyniki prowadzą do tego samego wniosku, co modele klimatyczne: średniowieczna anomalia klimatyczna była chłodniejsza niż wcześniej sądzono, przynajmniej w Skandynawii, skąd pochodzi badane drewno.