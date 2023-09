Raport: astmatycy są bardziej wrażliwi na zmiany klimatu

WHO napisała w kwietniowym raporcie specjalnym, że zmiany klimatu stanowią największe globalne zagrożenie dla ludzkości w XXI wieku. Do 2050 roku będą powodować, że co roku na całym świecie z powodu stresu cieplnego, niedożywienia, malarii i biegunki będzie umierać średnio 250 tysięcy osób.

Zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla osób z chorobami układu oddechowego

Według raportu skutki te to na przykład wyższa temperatura powietrza, która powoduje zwiększenie ilości alergenów, takich jak pyłki, w powietrzu. Również ekstremalne zjawiska pogodowe, które pojawiają się coraz częściej, na przykład susze czy pożary lasów, prowadzą do epizodów ekstremalnego zanieczyszczenia powietrza z dużym zapyleniem, a ulewne deszcze i powodzie zwiększają wilgotność, tym samym sprzyjając rozwojowi pleśni w budynkach.

Standardy jakości powietrza w Europie są "przestarzałe"

Raport zwraca uwagę na niebezpieczeństwo szczególnie dla dzieci i niemowląt, których układ oddechowy nadal się rozwija. - Jako lekarze i pielęgniarki pacjentów pulmonologicznych musimy być świadomi tych zagrożeń i zrobić wszystko, co możemy, aby zmniejszyć dyskomfort naszych chorych - mówiła profesor Zorana Jovanovic Andersen. - Musimy także wyjaśniać im ryzyko, aby mogli sami chronić się przed skutkami zmian klimatu - podkreśliła. Istniejące standardy unijne dotyczące jakości powietrza są dużo poniżej tych proponowanych przez WHO w Air Quality Guidelines. Na przykład dopuszczona w Unii Europejskiej norma dla pyłów zawieszonych PM2.5 to 25 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3), podczas gdy według WHO powinno to być 5 µg/m3. - Obecne limity są przestarzałe i nie chronią zdrowia społeczeństwa Europy. Nowe, ambitniejsze standardy zapewniłyby czystsze powietrze i lepsze zdrowie dla Europejczyków. Pomogłyby również złagodzić kryzys klimatyczny. Wzywamy Parlament Europejski do przyjęcia i wprowadzenia w życie nowych limitów natychmiast - zaapelowała profesor Zorana Jovanovic Andersen.