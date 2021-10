Dinozaur w ONZ. Wygłasza mowę w krótkometrażowym filmie "Nie opowiadajcie się za wyginięciem". Kampania społeczna

Dinozaur w ONZ. Po raz pierwszy w historii

Jest to pierwszy w historii film nakręcony na terenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ przy użyciu komputerowo generowanych obrazów (CGI), w którym światowe gwiazdy wcielają się w dinozaura w wielu językach, włączając w to aktorów Jacka Blacka (angielski), Eizę González (hiszpański), Nikolaja Costera-Waldau (duński) i Aïssę Maïgę (francuski). - Film jest zabawny i interesujący, jednakże kwestie, które porusza, są jak najbardziej poważne - powiedziała Ulrika Modéer, szefowa Biura Stosunków Zewnętrznych i Rzecznictwa Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). - Sekretarz generalny ONZ nazwał kryzys klimatyczny "kodem czerwonym dla ludzkości".

Kampania i film UNDP "Nie opowiadajcie się za wyginięciem" mają za zadanie zwrócenie uwagi na dopłaty do paliw kopalnych oraz na to, w jaki sposób niwelują one znaczący postęp w kierunku zakończenia zmian klimatycznych i napędzają nierówności, przynosząc korzyści bogatym.

Konferencja klimatyczna COP26

Konferencja rozpocznie się 31 października i potrwa do 12 listopada. Szczyty klimatyczne ONZ, tzw. COP (Conference of the Parties), to doroczne globalne spotkania, podczas których negocjowane i ustalane są kolejne kroki na rzecz polityki klimatycznej.