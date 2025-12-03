Mniej "maleńkich lustereczek", cieplejsza Ziemia. Co się dzieje w chmurach?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Pozyskujemy coraz więcej energii z ekologicznych źródeł. To oczywiście dobrze, ponieważ spalanie paliw kopalnych ma wiele negatywnych skutków dla naszej planety oraz nas samych.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery ma jednak pewną nieoczywistą konsekwencję dla temperatury na Ziemi. W chmurach znajduje się coraz mniej małych cząstek zwanych aerozolami. Przez dekady, odbijając dużą ilość promieniowania słonecznego, maskowały one prawdziwą skalę globalnego ocieplenia.

Podczas gdy emisja aerozoli przez człowieka z roku na rok spada, naukowcy szukają sposobów na sztuczne zwiększenie zdolności chmur do odbijania większej ilości światła słonecznego.

Większość z nas wie, że chmury to skupiska mikroskopijnych kropelek wody lub kryształków lodu unoszących się w atmosferze. Mniej osób zdaje sobie sprawę z tego, że do ich powstania konieczne są aerozole. Mogą nimi być na przykład stałe cząstki, zwykle o średnicy poniżej jednego mikrometra, które ułatwiają parze wodnej kondensację, czyli zamianę z postaci gazowej w ciecz. Z tego powodu nazywa się je także jądrami kondensacji. Bez nich chmury zwyczajnie nie mogłyby powstać.