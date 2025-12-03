Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka
|

Mniej "maleńkich lustereczek", cieplejsza Ziemia. Co się dzieje w chmurach?

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Ślady pozostawiane przez statki na oceanach i morzach
Ślady pozostawiane przez statki na oceanach i morzach
Źródło: NASA/GSFC/Jeff Schmaltz/MODIS Land Rapid Response Team
Czy ograniczając spalanie paliw kopalnych, możemy sprawiać, że temperatura na Ziemi rośnie? Tak. To jeden z paradoksów globalnego ocieplenia. Nasi rozmówcy wyjaśniają, dlaczego mniejsza emisja zanieczyszczeń do atmosfery sprawia, że chmury jaśnieją i odbijają mniej światła słonecznego. Tłumaczą też, dlaczego nie powinniśmy znów "smrodzić" bardziej, mimo że mogłoby się to wydawać logicznym posunięciem.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Pozyskujemy coraz więcej energii z ekologicznych źródeł. To oczywiście dobrze, ponieważ spalanie paliw kopalnych ma wiele negatywnych skutków dla naszej planety oraz nas samych.
  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery ma jednak pewną nieoczywistą konsekwencję dla temperatury na Ziemi. W chmurach znajduje się coraz mniej małych cząstek zwanych aerozolami. Przez dekady, odbijając dużą ilość promieniowania słonecznego, maskowały one prawdziwą skalę globalnego ocieplenia.
  • Podczas gdy emisja aerozoli przez człowieka z roku na rok spada, naukowcy szukają sposobów na sztuczne zwiększenie zdolności chmur do odbijania większej ilości światła słonecznego.
  • Więcej o zmianach klimatu dowiesz się na tvnmeteo.pl.

Większość z nas wie, że chmury to skupiska mikroskopijnych kropelek wody lub kryształków lodu unoszących się w atmosferze. Mniej osób zdaje sobie sprawę z tego, że do ich powstania konieczne są aerozole. Mogą nimi być na przykład stałe cząstki, zwykle o średnicy poniżej jednego mikrometra, które ułatwiają parze wodnej kondensację, czyli zamianę z postaci gazowej w ciecz. Z tego powodu nazywa się je także jądrami kondensacji. Bez nich chmury zwyczajnie nie mogłyby powstać.

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Skutki powodzi na Sri Lance (Listopad 2025)
"Brutalne przypomnienie konsekwencji kryzysu klimatycznego"
Świat
Deszcz, mżawka
"Zgniła aura" dobiega końca. W weekend zmiany
Prognoza
Mgła, zima
Alarmy IMGW. Tam będzie niebezpiecznie
Prognoza
Miś Bradfield
Zaginął podczas wyprawy w kosmos. Szukają go od prawie miesiąca
Świat
Start rakiety Zhuque-3 od LandSpace
"Konkurencja dla SpaceX" rozbiła się po starcie
Świat
Szop pracz "włamał" do sklepu z alkoholami
Szop "włamał się" do sklepu z alkoholem. Skończył w toalecie
Świat
Niedźwiedź wdrapał się na słup energetyczny w Arizonie
Niedźwiedź na słupie energetycznym. Nagranie akcji ratunkowej
Świat
Wyginął endemiczny gatunek motyla
Wyginął endemiczny gatunek motyla. "Tragiczne wydarzenie"
Nauka
Mgły
Dzień pod znakiem chmur i mgieł. Taka będzie środa
Prognoza
Ewakuacja mieszkańców miasta Hat Yai
Powódź przyszła nagle. "Jak tsunami"
Świat
Hiszpania
Gigantyczne fale. "Trzeba zachować rozsądek i nie zbliżać się do nich"
Świat
Mroźna, zimna noc
Nocą ściśnie mróz, pojawią się też gęste mgły
Prognoza
23 min
pc
Amerykanie słyszą tsunami z kosmosu
Kijek w kosmosie
Rozbłysk słoneczny - zdj. ilustracyjne
Potężny rozbłysk słoneczny. Padła łączność radiowa
Nauka
Morskie Oko
Gałęzie tuż przy drodze do Morskiego Oka. Wiadomo, kto je zostawił
Polska
Pochmurno
Przed nami ponure dni. Wszystko przez rosyjski antycyklon
Prognoza
Awaria prądu na stoku w ośrodku Sunburst Ski and Snowboard w stanie Wisconsin
Awaria na stoku. Na wyciągu utknęło 14 osób
Świat
Osuwisko zeszło w regionie Ukajali
Osuwisko zabiło 13 osób, w tym dzieci
Świat
Pługi śnieżne w Kansas City
Rząd pługów śnieżnych na autostradzie. Najtrudniejsze dopiero przed nimi
Świat
Zniszczona wioska w prowincji Aceh
Zginęło ponad 600 osób. Dziesiątki tysięcy czeka głód
Świat
W stanie Waszyngton głaz spadł na przejeżdżający samochód
Wracali do domu, ich auto zmiażdżył głaz
Świat
Mgła, zima
Będzie chłodno i wilgotno, a niebo spowiją chmury. Pogoda na dziś
Prognoza
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc, Geminidy i nie tylko. Co zobaczymy na grudniowym niebie?
Nauka
Pingwiny
Otworzyły kalendarz adwentowy i wyjadały z niego przysmaki
Świat
Mgły, noc
Mglista noc, możliwa mżawka
Prognoza
Smog nocą
Czarne punkty na mapie. Polska się dusi
Smog
Powodzie w Azji
"Modlimy się o siłę oraz ukojenie". Oświadczenie króla Karola
Świat
Zima góry
Tatrzański Park Narodowy zamyka część popularnych szlaków
Polska
Gołoledź, opady marznące - zdjęcie poglądowe
To polskie miasto wciąż nie może sobie poradzić z atakiem zimy
Polska
AdobeStock_1788852409
Polska pod wpływem zgniłego wyżu. Pogoda na 5 dni
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom