Upał wpływa na zachowanie mieszkańców miast

Ekstremalny upał może zmieniać zachowanie osób przebywających w miastach - twierdzą naukowcy. Z najnowszych badań wynika, że wysoka temperatura powietrza na zewnątrz zmniejsza mobilność mieszkańców, co ogranicza integrację społeczną i sprawia, że miejskie centra mniej tętnią życiem.

Zmiana klimatu napędzana przez działalność człowieka to jedno z największych wyzwań XXI wieku. Jej skutkiem jest między innymi wzrost globalnej temperatury, który prowadzi do intensyfikacji ekstremalnych zjawisk, takich jak fale upałów. W najnowszym badaniu brytyjscy naukowcy Andrew Renninger (University College London) i Carmen Cabrera (University of Liverpool) sprawdzili, jak upał wpływa na zachowanie mieszkańców miast.

Badacze skupili się na Hiszpanii, gdzie - według prognoz - w nadchodzących dekadach fale gorąca staną się bardziej intensywne i obejmą większy obszar. Szczegóły opisano na łamach czasopisma "PNAS Nexus".

Mobilność spada o kilkadziesiąt procent

W badaniu wykorzystano anonimowe dane Ministerstwa Transportu i Zrównoważonej Mobilności, które gromadzi informacje o lokalizacji ludzi za pośrednictwem telefonów komórkowych. Dzięki temu naukowcy mogli sprawdzić, jak upały wpływają na przemieszczanie się około 13 milionów mieszkańców Hiszpanii (ponad jedna czwarta populacji). Analiza wykazała, że wraz z ociepleniem klimatu upały mogą zmieniać zachowanie społeczeństwa. Chodzi między innymi o przenoszenie niektórych aktywności fizycznych (szczególnie tych na świeżym powietrzu) na godziny wieczorne i nocne oraz zwiększenie liczby zachorowań na choroby związane ze skwarem.

Zmianie ulegają także codzienne wzorce przemieszczania się. Jak wskazują autorzy, w upalne dni mobilność spada nawet o 10 proc, a w gorące popołudnia - o 20 proc. Ekstremalne upały najbardziej ograniczają mobilność osób starszych, bez istotnych różnic między płciami.

W Polsce jest wyjątkowo sucho
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W Polsce jest wyjątkowo sucho

Polska

Efekt społeczno-ekonomiczny

Autorzy pracy zauważyli także, że osoby o niższych dochodach rzadziej niż osoby zamożne ograniczają swoją mobilność. Prawdopodobnie wynika to z tego, że nie mogą lub nie chcą one opuszczać pracy lub pracować zdalnie. Ten efekt społeczno-ekonomiczny powoduje zmniejszenie mieszania się klas społecznych w czasie upałów.

Według naukowców inicjatywy, mające na celu instalację większej liczby klimatyzatorów, zapewne pomogą mieszkańcom miast przetrwać upały. Jednak to rozwiązanie nie utrzyma miejskiej dynamiki, ponieważ podczas upałów ludzie coraz częściej pozostają odizolowani w domach. Zdaniem ekspertów zazielenianie i zacienianie centrów miast może pomóc w utrzymaniu ich atrakcyjności i przydatności do życia w miarę ocieplania się klimatu.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Vereshchagin Dmitry/Shutterstock

Franciszek Wajdzik
Czytaj także:
Potężne gradobicie w stanie Ohio
"To były kule lodowe rzucane w okna"
Świat
Wyjątkowo sucho w warstwie do 40 cm - dane Clim4Cast
W Polsce jest wyjątkowo sucho
Polska
Przymrozek
IMGW ostrzega przed przymrozkami
Polska
Wiosna, deszcz, pochmurno
Tu może dziś przelotnie popadać
Prognoza
Uszkodzony przez burzę kościół w Wisconsin
Wichura zerwała dach kościoła. "Tak wielkich zniszczeń jeszcze nie widziałem"
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą widzialność może spaść miejscami do 100 metrów
Prognoza
Timmy otrzyma jeszcze jedną szansę na ratunek
Zwrot akcji w sprawie Timmy'ego. Podejmą jeszcze jedną próbę uratowania humbaka
Świat
Tak będzie przemieszczał się pył nad Europą
Pył znad Sahary na naszym niebie. Tu niebo jeszcze zmętnieje
Polska
Tajfun Sinlaku wywołał poważne zniszczenia na wyspie Saipan w archipelagu Marianów Północnych
Sinlaku sunie po Pacyfiku. Amerykańskie wojsko ostrzegło swój personel
Świat
Rekin polarny z hrabstwa Sligo w Irlandii
Miał 150 lat, czyli był młodzieniaszkiem. Niezwykły widok na plaży
Świat
Karambol na ponad 70 pojazdów na autostradzie w Kolorado
Karambol na ponad 70 pojazdów. Pomogła lokalna społeczność
Świat
deszcz, ulewa, wiosna
W weekend nawet 20 stopni, później przyjdzie duża zmiana
Prognoza
Minigejzery na parkingu lotniska
Gejzery wody na lotnisku. "Niewiarygodne, co się teraz dzieje"
Świat
Rekiny otoczyły skuter u wybrzeży Karoliny Północnej
Łowił ryby, nagle otoczyły go rekiny. Nagranie
Ciekawostki
Powódź w hrabstwie Cheboygan w stanie Michigan
Przerwane wały przeciwpowodziowe. Ewakuują mieszkańców
Świat
Deszczowy, wiosenny dzień
To będzie deszczowy dzień
Prognoza
Tornado w Kansas
"Myśleliśmy, że mamy jeszcze czas. Okazało się, że nie"
Świat
Bóbr wszedł do sklepu
"Był zdezorientowany, ubrany na brązowo". Pojawił się w sklepie
Ciekawostki
Opady deszczu nocą
Pogoda na noc i na środę. Co nas czeka
Prognoza
Wzburzone morze, fale, ocean
Zbadali rozmieszczenie rtęci w oceanach. Pomogły ptaki
Nauka
Start rakiety SpaceX
Niezwykłe widowisko po starcie rakiety SpaceX. Nagranie
Świat
Trzęsienie ziemi w Nevadzie
"Budynek dosłownie podskakiwał"
Świat
GettyImages-627229076
Kłopotliwe dziedzictwo barona narkotykowego. Jest decyzja o eutanazji
Świat
Deszczowa środa
Specyficzna sytuacja w pogodzie. Co nam przyniesie odcięty niż
Prognoza
Manat zaskoczył amerykańskich policjantów
Płukały łódź, gdy zauważyły tego olbrzyma
Świat
Opady deszczu, wiosna
Dziś radar opadów może wprowadzać w błąd. Dlaczego
Prognoza
Pył z Sahary na zdjęciach satelitarnych
Pył z Sahary dociera do Polski. Gdzie będzie go najwięcej
Prognoza
Wiosna, ptaki budzą się do życia
Dziś nawet 18 stopni, ale powieje dość silny wiatr
Prognoza
Włochy
W weneckim kanale unosiła się ogromna martwa ryba
Świat
W ten sposób Księżyca jeszcze nie widzieliśmy
Polskie mierniki hałasu poleciały w stronę Księżyca
Nauka
