"Twój zegar biologiczny jest związany z naturalnym światłem, a nie z zegarem na twojej ścianie"

Wśród Amerykanów coraz częściej widać niechęć do sezonowego przestawiania zegarków. Zamiast tego wolą utrzymywać wyłącznie czas letni, twierdząc, że zmiana czasu ma negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. - Nie ma dowodów na to, że twoje ciało w pełni przystosowuje się do nowego czasu - zgadzają się badacze, cytowani przez CNN.

Coraz więcej stanów w USA opowiada się za utrzymaniem czasu letniego, a według ekspertów zmiana czasu ma negatywny wpływ na zdrowie. W kraju nastąpiło to z soboty na niedzielę, tydzień później niż w Polsce.

Czas letni został stworzony sztucznie, by wywołać efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego. Tymczasem czas zimowy, zwany także czasem strefowym, jest bardziej zbliżony do naturalnej aktywności słońca.

Nie chcą przestawiać zegarków

Zmiana czasu obowiązuje we wszystkich stanach z wyjątkiem Hawajów i Arizony oraz terytoriów zależnych USA. Nasilają się jednak naciski na zaniechanie tej praktyki. W uzasadnieniu podaje się, że zakłóca wszystkim harmonogram, a ustawa o ochronie światła słonecznego (Sunshine Protection Act) zapewniłaby na stałe oszczędności korzystne dla całego kraju.

Ustawa w tej sprawie przeszła w Senacie USA w 2021 roku, utknęła jednak w Izbie Reprezentantów.

- Wezwanie do zakończenia antycznej praktyki zmiany czasu nabiera rozpędu w całym narodzie - ocenił republikański senator Marco Rubio z Florydy, który wprowadził ustawę do wyższej izby Kongresu. Florydzka legislatura stanowa głosowała w 2018 roku, aby permanentnie utrzymać czas letni. Musi to się wcześniej stać prawem federalnym. Oczekuje tego obecnie 19 stanów. Znajdują się wśród nich np. Floryda, Georgia, Luizjana i Missisipi.

Zmiana czasu

Zegar na ścianie a zegar biologiczny

Tymczasem, jak zauważyła CNN, coraz większa liczba ekspertów od snu twierdzi, że przesunięcie wskazówek zegarów do przodu na wiosnę rujnuje nasze zdrowie. Zakłóca rytmy ciała dostrojone do obrotu Ziemi.

- Twój zegar biologiczny jest związany z naturalnym światłem, a nie z zegarem na twojej ścianie. Nie ma dowodów na to, że twoje ciało w pełni przystosowuje się do nowego czasu. To zły pomysł - argumentowała Elizabeth Klerman, profesor neurologii w Harvard Medical School.

Z badaczką zgadza się dr Phyllis Zee z Feinberg School of Medicine z Northwestern University w Evanston.

- Między marcem a listopadem twoje ciało dostaje mniej porannego światła i więcej wieczornego, co może zaburzyć twój rytm dobowy - przekonywała.

"Obecne dowody [naukowe - przyp. red] świadczą o przyjęciu całorocznego, standardowego czasu, który najlepiej odpowiada ludzkiej biologii okołodobowej, a także zapewnia wyraźne korzyści dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa" - piszą naukowcy z Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu. Z instytucją zgadza się ponad 20 innych organizacji medycznych, naukowych i obywatelskich, takich jak amerykańskie Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli , Światowe Stowarzyszenie Snu oraz National Safety Council, Society for Research on Biological Rhythms.

Zmiana czasu w Europie PAP - Małgorzata Latos

Wpływ na zdrowie

Kiedy nasze wewnętrzne zegary zostają przesunięte względem słonecznego cyklu nawet o jedną godzinę, rozwija się coś, co eksperci od snu nazywają "społecznym lagiem". Badania wykazały, że zjawisko to może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka chorób układu krążenia czy zaburzeń metabolicznych, w tym cukrzycy, może wpływać także na samopoczucie psychiczne, układ trawienny czy gospodarkę hormonalną.

CNN przypomniała o amerykańskich badaniach z 2003 roku, które wykazały, że spanie o godzinę krócej przez dwa tygodnie może mieć taki sam wpływ na myślenie i zdolności motoryczne, co brak snu przez dwie pełne noce. Według innego badania, przeprowadzonego przez amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, skrócenie snu o 90 minut z zalecanych siedmiu-ośmiu godzin, zmieniło DNA komórek odpornościowych i zwiększyło stan zapalny, który jest kluczową przyczyną chorób przewlekłych.

Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na całym świecie. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964. Obecnie obowiązuje nieprzerwanie od 1977 r. Każdego roku czas zimowy jest wprowadzany w ostatni weekend października, a czas letni - w ostatni weekend marca.

