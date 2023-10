Zmarszczki na Merkurym sugerują, że planeta nieustannie się kurczy

Wiele drobnych procesów

Zespół naukowców z brytyjskiego The Open University znalazł oznaki wskazujące, że bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja. Co więcej, ich zdaniem zbocza przemieszczały się jeszcze całkiem niedawno, nawet jeśli zapoczątkowały je zdarzenia, do których doszło miliardy lat temu.

Wzniesienia i pęknięcia

Ben Man, który zainicjował badania, zauważył, że pod niektórymi zboczami znajdują się pęknięcia. Stwierdził, że mogą to być swego rodzaju rowy tektoniczne, a więc obniżenia geologiczne powstające pomiędzy dwoma równoległymi uskokami. Co ciekawe, do procesu dochodzi najczęściej wtedy, gdy powierzchnia planety zaczyna się rozciągać. Rowy na Merkurym mają mniej niż kilometr szerokości i są głębokie zaledwie na 100 metrów. Zdaniem naukowców, muszą być znacznie młodsze niż same formacje, w przeciwnym razie zniknęłyby pod wpływem katastrof kosmicznych, takich jak uderzenia meteorytów. Oszacowali, że mogą mieć mniej niż 300 milionów lat. Oznacza to, że ostatnie skurczenie się powierzchni Merkurego mogło zajść "równie niedawno".