Nauka

Ta "złota kula" zadziwiła naukowców. Dziś wiedzą, czym jest

Tajemniczy złoty okaz z Zatoki Alaska
Moment odnalezienia i pobrania próbki tajemniczego "złotego jaja"
Źródło: NOAA Ocean Exploration, Seascape Alaska
Badacze odkryli tajemnicę "złotej kuli", którą w 2023 roku znaleziono u wybrzeży Alaski. Okaz nie przypominał żadnego znanego nauce organizmu. W rozwiązaniu zagadki pomogły dopiero badania genetyczne.

Złota kula została zaobserwowana w sierpniu 2023 roku w Zatoce Alaska. Podczas badania jej dna naukowcy z amerykańskiej Narodowej Administracji Oceaniczno-Atmosferycznej (NOAA) dostrzegli złoty, kulisty obiekt. Okaz o średnicy około 10 centymetrów nie przypominał jakiegokolwiek znanego nauce organizmu - badacze nie wiedzieli nawet, do jakiego królestwa mógłby należeć.

Wieloetapowe poszukiwania

Zidentyfikowanie "złotej kuli" okazało się wieloletnim, złożonym przedsięwzięciem. Wstępne badania wykazały, że mimo braku typowo zwierzęcej anatomii obiekt zbudowany był z włóknistego materiału z komórkami typowymi dla parzydełkowców. Kolejne analizy pozwoliły zawęzić obszar poszukiwań - ten konkretny typ komórek występuje jedynie u koralowców sześciopromiennych.

Początkowo naukowcy mieli problem z określeniem gatunku za pomocą badań kodu genetycznego. Na okazie obecne były bowiem ślady wielu innych organizmów. Dopiero pełne sekwencjonowanie DNA jądra komórkowego i mitochondriów pokazało, że były one niemal identyczne z genomem ukwiału Relicanthus daphneae. "Złota kula" była po prostu częścią rozerwanej podstawy ukwiału, która po śmierci organizmu pozostała przyczepiona do podłoża.

- Rozwiązanie tej zagadki wymagało ekspertyzy z zakresu morfologii, genetyki, badań głębinowych i bioinformatyki - opowiadał Allen Collins, dyrektor Narodowego Laboratorium Systematyki NOAA, które koordynowało badania.

Tajemniczy złoty okaz z Zatoki Alaska
Tajemniczy złoty okaz z Zatoki Alaska
Źródło: NOAA Ocean Exploration, Seascape Alaska

Ważna rola eksploracji

Badacze wyjaśnili, że chociaż tajemnica "złotej kuli" została rozwiązana, oceaniczne głębiny wciąż skrywają wiele tajemnic. Jak wyjaśnił kapitan William Mowitt z wydziału Eksploracji Morskiej NOAA, dzięki zaawansowanym technikom jesteśmy w stanie rozwiązać coraz więcej z nich.

- Kontynuujemy eksplorację, aby odkrywać tajemnice głębin i lepiej zrozumieć, w jaki sposób ocean i jego zasoby mogą wpływać na naszą gospodarkę, bezpieczeństwo narodowe i zrównoważony rozwój naszej planety - podkreślił.

Ukwiał Relicanthus daphneae zaobserwowany na Marianach. "Złota kula" była częścią jego podstawy
Ukwiał Relicanthus daphneae zaobserwowany na Marianach. "Złota kula" była częścią jego podstawy
Źródło: NOAA Ocean Exploration, Deepwater Exploration of the Marianas

Źródło: NOAA, ScienceDirect

Źródło zdjęcia głównego: NOAA Ocean Exploration, Seascape Alaska

Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
