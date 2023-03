Ziemię zapewne da się uratować przed asteroidą. Lekcje z misji DART. NASA przedstawiła analizy

Misja DART pokazała, że ludzie są w stanie wpływać na orbitę ciał niebieskich, co może zostać wykorzystane do obrony naszej planety przed uderzeniami asteroid - twierdzą naukowcy z NASA. Teraz, kilka miesięcy po zakończeniu testu, przedstawili pełną analizę danych, jakie udało się w jego trakcie zebrać w trakcie zebrać.

Misja DART wystartowała w listopadzie 2021 roku. Wysłana z Ziemi sonda poleciała w stronę Dimorphosa, księżyca planetoidy Didymos, by uderzyć w jego powierzchnię. Do zaplanowanej kolizji doszło 26 września 2022 roku. W efekcie okres orbitalny malutkiego księżyca uległ zmianie o 33 minuty, dostarczając dowodu na to, że człowiek może wpływać na ruch ciał niebieskich.