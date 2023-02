Tak wyglądał bliski przelot Zielonej komety

Zielona kometa, nosząca oficjalnie nazwę C/2022 E3 (ZTF), zbliżyła się do Ziemi w nocy ze środy na czwartek. Ciało niebieskie widoczne było dla obserwatorów z półkuli północnej, jednak jego śledzenie utrudniał między innymi zbliżający się do pełni Księżyc. Wielu miłośnikom astronomii udało się, za pomocą przyrządów, uchwycić gościa z dalekich stron.

Zielona kometa C/2022 E3 (ZTF) ostatni raz tak blisko Ziemi była około 50 tysięcy lat temu. W nocy ze środy na czwartek minęła naszą planetę w odległości 42,5 miliona kilometrów. Obiekt był widoczny dla obserwatorów na półkuli północnej, jednak do jego dostrzeżenia niezbędne były odpowiednie warunki, w tym przyrządy i ciemne niebo. Dostrzeżenie komety utrudniał zbliżający się do pełni Księżyc.

Mogli widzieć ją neandertalczycy

Wśród obserwatorów, którzy śledzili C/2022 E3 (ZTF) w momencie maksymalnego zbliżenia do Ziemi, byli astronomowie z Obserwatorium Narodowego w Atenach. Oglądali oni kometę za pomocą 1,2-metrowego teleskopu Cassegrain. Obserwatorium położone jest w północnej części półwyspu Peloponez i znajduje się na szczycie góry Kyllini na wysokości 930 metrów nad poziomem morza.

Kometa C/2022 E3 (ZTF)

- Kometa, zbliżając się do Słońca, spotyka się z promieniowaniem słonecznym i wiatrem słonecznym, dlatego powstają dwa ogony. Pierwszy ogon to ogon pyłowy, który powstaje wzdłuż ruchu komety, a drugi ogon to ogon jonowo-gazowy, który kieruje się zawsze w stronę Słońca - mówił Alexios Liakos, inny astonom.