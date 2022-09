Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zagląda do "gwiezdnego żłobka" w Mgławicy Oriona

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba daje nam niepowtarzalną możliwość zajrzenia w miejsca we Wszechświecie, które do tej pory pozostawały poza naszym zasięgiem. Tym razem jego oko zwróciło się w stronę mgławicy Messier 42, lepiej znanej jako Mgławica Oriona, gdzie znajduje się wiele młodych gwiazd.

Zapierają dech w piersiach

Naukowców szczególnie interesują jednak jej młodsi kuzyni. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba uchwycił kilka gwiazd, które dopiero zaczynają się formować, na co wskazują ich pyłowo-gazowe "kokony", które kiedyś mogą dać początek planetom. Pomiędzy gwiazdami widoczne są gęste, poskręcane włókna materii.

"Gwiezdny żłobek" blisko Ziemi

Mgławica w gwiazdozbiorze Oriona oddalona jest od Ziemi o 1350 lat świetlnych. Naukowcy interesują się nią z prostego powodu - jest to najbliższy nam obszar gwiazdotwórczy we Wszechświecie. Panujące w niej warunki są podobne do tych, które przed miliardami lat panowały w Układzie Słonecznym, a ich badanie może pomóc nam w zrozumieniu, jak formujące się gwiazdy wpływają na swoje otoczenie.