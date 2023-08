Zbyt ciepłe liście, aby przeprowadzić proces fotosyntezy. Alarmujący raport naukowców

Fotosynteza to proces, który zachodzi głównie w liściach drzew. Dzięki niemu w atmosferze ziemskiej utrzymuje się wysoki poziom tlenu. Z najnowszych badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół naukowców wynika, że niektóre liście drzew rosnących w lasach tropikalnych są tak gorące, że fotosynteza w nich nie zachodzi.

Zdolność liści do fotosyntezy - procesu, w którym wytwarzają energię i tlen z dwutlenku węgla, światła słonecznego i wody - zaczyna zawodzić, gdy ich temperatura osiąga około 46,7 stopni Celsjusza. Z raportu opublikowanego w środę na łamach "Nature" wynika, że liście drzew tworzących lasy tropikalne nagrzewają się bardziej niż otaczające je powietrze.

Za wysoka temperatura na fotosyntezę

Badacze stwierdzili, że średnia temperatura koron drzew utrzymuje się na poziomie 34 stopni Celsjusza, ale niektóre przekraczały 40 stopni. Według raportu obecnie 0,01 procenta liści przekracza krytyczny próg temperatury. Jest to taki próg, który powoduje, że nie zachodzi w nich proces fotosyntezy. Może to potencjalnie doprowadzić do obumarcia drzewa.