Zbadano, kiedy rozsmakowały się w ludzkiej krwi

Widliszki (Anopheles) rozsmakowały się w ludzkiej krwi po zetknięciu się z archaicznymi ludźmi z gatunku Homo erectus. Stało się to między 2,9 a 1,6 miliona lat temu w regionie Półwyspu Malajskiego, Jawy, Sumatry i Borneo - napisały badaczki Upasana Shyamsunder Singh z Vanderbilt University i Catherine Walton z University of Manchester w artykule opublikowanym 26 lutego w czasopiśmie Scientific Reports. Wyniki badań uzyskały na podstawie przeprowadzonej analizy DNA komarów z grupy Leucosphyrus, które pozyskano w latach 1992-2020.

Komar widliszek z gatunku Anopheles gambiae - zdj. ilustracyjne Źródło: Shutterstock

Analizy DNA

Naukowczynie wraz z współpracownikami zsekwencjonowały kod genetyczny 11 gatunków należących do grupy Leucosphyrus. Jak napisały w artykule, grupa ta jako pierwsza przystosowała się do gryzienia ludzi, podczas gdy inne gatunki komarów nabyły tę preferencję dopiero w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat.

- Nie spodziewałyśmy się, że ta grupa komarów powstała tak dawno temu - powiedziała Catherine Walton.

Zdaniem ekspertek przodkowie tej grupy komarów nie wykazywali wcześniej preferencji w kierunku ludzkiej krwi. Te dane pokrywają się z ustaleniami archeologów, dotyczącymi przybycia przedstawicieli Homo erectus na obszary Azji Południowo-Wschodniej, co nastąpiło ok. 1,8 miliona lat temu. Około 76-63 tysięcy lat później na te tereny napłynęli przedstawiciele Homo sapiens.

Komary - nosiciele wirusa Zika Źródło: PAP

Wcześniejsze badania sugerowały, że zmiany preferencji żywieniowych wśród komarów wymagały wielu złożonych przekształceń w ich kodzie genetycznym, związanych z receptorami zapachowymi. Zdaniem głównych autorek najnowszych badań te zmiany mogły zajść tylko w sytuacji, gdy przedstawiciele Homo erectus występowali licznie na danym obszarze. Badaczki podkreślają, że ich praca dostarcza danych, które potwierdzają ustalenia archeologów, oparte na bardzo nielicznych, a przez to niepewnych znaleziskach.

Opracowała Anna Bruszewska