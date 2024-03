Zbadali robaki z Czarnobyla. Liczą na to, że mogą pomóc w walce z rakiem

Naukowcy zbadali niewielkie nicienie żyjące w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia po wybuchu elektrowni jądrowej w 1986 roku. Jak się okazało, nie wykazały one żadnych większych uszkodzeń DNA w wyniku radiacji.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Katastrofa w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w roku 1986 przekształciła jej okolicę w najbardziej skażony obszar na Ziemi - wysoki poziom promieniowania w wielu miejscach utrzymuje się prawie czterdzieści lat później. Ludność została ewakuowana, jednak w regionie nadal żyje wiele roślin i zwierząt.

W ostatnich latach badacze odkryli, że niektóre zwierzęta żyjące w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia - liczącym 2600 kilometrów kwadratowych regionie północnej Ukrainy w promieniu 30 kilometrów od elektrowni - różnią się fizycznie i genetycznie od swoich odpowiedników w innych częściach kraju. Stąd pojawiły się pytania dotyczące wpływu promieniowania na DNA. Czy nagła zmiana środowiska spowodowała wyselekcjonowanie pewnych gatunków, a nawet osobników w obrębie danego gatunku, które są naturalnie bardziej odporne na promieniowanie jonizujące?

Nowe badanie opublikowane na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences", przeprowadzone przez zespół Sophii Tintori z New York University we współpracy z naukowcami z Ukrainy wykazało, że przewlekłe narażenie na promieniowanie w Czarnobylu nie uszkodziło prostych genomów żyjących tam obecnie mikroskopijnych robaków - nicieni. Jak podkreślają autorzy, nie oznacza to, że region stał się bezpieczny, natomiast sugeruje, że szybko reprodukujące się robaki są wyjątkowo odporne.

- Te robaki żyją wszędzie i żyją krótko, więc przechodzą dziesiątki pokoleń ewolucji, zanim typowy kręgowiec osiągnie dojrzałość płciową - powiedział Matthew Rockman, profesor biologii na New York University.

Czarnobyl Shutterstock

Zbierali robaki ze strefy wykluczenia

We współpracy z naukowcami z Ukrainy i kolegami z USA - w tym biologiem Timothym Mousseau z Uniwersytetu Południowej Karoliny, który bada skutki promieniowania pochodzącego z katastrof w Czarnobylu i Fukushimie - Tintori i Rockman odwiedzili w 2019 r. Strefę Wykluczenia w Czarnobylu, aby sprawdzić, czy promieniowanie ma wykrywalny wpływ na robaki występujące w regionie. Mając ze sobą liczniki Geigera do pomiaru lokalnego poziomu promieniowania i sprzęt ochrony osobistej, zebrali robaki z próbek gleby, gnijących owoców i innego materiału organicznego. Nicienie zebrano z miejsc w całej strefie o różnym natężeniu promieniowania, od odpowiadającego Nowemu Jorkowi (gdzie radioaktywność jest znikoma) do niebezpiecznych dla ludzi miejsc o wysokim napromieniowaniu porównywalnym z przestrzenią kosmiczną.

Po pobraniu próbek w terenie zespół zabrał je do laboratorium polowego Mousseau w dawnym domu mieszkalnym w Czarnobylu, gdzie oddzielił setki nicieni od gleby i owoców. Stamtąd naukowcy udali się do hotelu w Kijowie, gdzie przy użyciu mikroskopów podróżnych wyizolowali i ustalili kultury każdego robaka. Po powrocie do nowojorskiego laboratorium kontynuowali badania, co wymagało zastosowania procesu krioprezerwacji, polegającego na przechowywaniu materiału w ujemnej temperaturze.

- Możemy przechowywać robaki w bardzo niskiej temperaturze, a następnie rozmrozić je do późniejszych badań. Oznacza to, że możemy powstrzymać ewolucję w laboratorium, co jest niemożliwe w przypadku większości innych modeli zwierzęcych, a bardzo cenne, gdy chcemy porównać zwierzęta, które doświadczyły różnych historii ewolucji - zaznaczył Rockman.

W swoich analizach naukowcy skupili się na 15 nicieniach z gatunku Oscheius tipulae. Zsekwencjonowali genomy osobników z Czarnobyla i porównali je z genomami pięciu osobników O. tipulae z innych części świata.

Rozwiń

Nicienie z Czarnobyla nie wykazały uszkodzeń genetycznych

Mimo użyciu kilku różnych metod analizy, nie udało się wykryć uszkodzeń radiacyjnych w genomach robaków z Czarnobyla.

- Nie oznacza to, że Czarnobyl jest bezpieczny - raczej oznacza to, że nicienie są naprawdę odpornymi zwierzętami i mogą wytrzymać ekstremalne warunki - zauważyła Tintori. - Nie wiemy również, jak długo każdy ze znalezionych przez nas robaków przebywał w Strefie, dlatego nie możemy być pewni, na jaki poziom narażenia wystawiony był każdy robak i jego przodkowie w ciągu ostatnich czterdziestu lat - dodała.

Wyniki dostarczają naukowcom wskazówek na temat tego, jak naprawa DNA może różnić się w zależności od osoby i pomimo genetycznej prostoty O. tipulae mogą prowadzić do lepszego zrozumienia naturalnej zmienności u ludzi.

- Teraz, gdy wiemy, które szczepy O. tipulae są bardziej wrażliwe, a które bardziej odporne na uszkodzenia DNA, możemy wykorzystać je do zbadania, dlaczego niektóre osoby są bardziej narażone na działanie czynników rakotwórczych niż inne - podkreśliła Tintori.

Czarnobyl pod metalową kopułą PAP

Autorka/Autor:dd

Źródło: PAP, New York University