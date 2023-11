Zawalił się lodowiec szelfowy Cadman. Widać to na zdjęciach satelitarnych

Naukowcy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), korzystając z danych satelitarnych, odkryli, że zawalił się lodowiec szelfowy Cadman. Zdaniem naukowców, jest to skutek kryzysu klimatycznego i ocieplającego się na całym świecie klimatu.

Lodowiec szelfowy to brzeżna część lodowca lub lądolodu, która unosi się swobodnie na powierzchni wody, podczas gdy jego podstawa jest zanurzona.

Lodowiec szelfowy Cadman

Lodowiec Cadman prawdopodobnie zmniejszał swój zasięg na początku XXI wieku, ale zespół sugeruje, że wzrost średniej globalnej temperatury oceanów w latach 2018 i 2019 prawdopodobnie przyspieszył ten proces, osłabiając szelf lodowy aż do zapadnięcia się.

- Uważamy, że cieplejsze wody zaczęły stopniowo pożerać lodowiec szelfowy Cadman od początku XXI wieku, albo nawet już w latach siedemdziesiątych XX wieku - zauważył Wallis. - Cieplejsza niż zwykle woda mogła dotrzeć do miejsca, w którym szelf został osadzony na dnie morskim. W rezultacie lodowiec szelfowy topił się od dołu do góry, co mogliśmy zaobserwować za pomocą danych satelitarnych - dodał.