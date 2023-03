U ptaków zdiagnozowano "plastikozę". W skrajnych przypadkach może doprowadzać do śmierci

Plastikoza to nowo odkryta choroba wywołana przez kawałki mikroplastiku. Naukowcy z Wielkiej Brytanii i Australii zdiagnozowali ją u burzyków bladodziobych - ptaków zamieszkujących wybrzeża australijskich i nowozelandzkich wysp. Zwierzęta te połykają kawałki plastiku, które ranią ich układ pokarmowy, doprowadzając do problemów z trawieniem, a w skrajnych przypadkach grożąc nawet śmiercią.

Połykanie mikroplastiku przez dzikie zwierzęta to coraz częstsze zjawisko. Tworzywa sztuczne stanowią poważne niebezpieczeństwo dla ptaków, ssaków i gadów, które dławią się lub ranią twardymi odłamkami. Na łamach pisma "Journal of Hazardous Materials" w ostatnich dniach ukazało się badanie, które pokazuje, że mikroplastik może prowadzić również do powstania stanów chorobowych podobnych do infekcji wirusowej lub bakteryjnej.