Nauka Zanurkowali w Rowie Mariańskim. Znaleźli tam coś niespodziewanego Oprac. Krzysztof Posytek |

Naukowcy znaleźli skały wulkaniczne w Rowie Mariańskim Źródło wideo: DR. ROBERT J. STERN AND NATIONAL SCIENCE FOUNDATION/Reuters Źródło zdj. gł.: DR. ROBERT J. STERN AND NATIONAL SCIENCE FOUNDATION/Reuters

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Międzynarodowy zespół geologów morskich udał się do Rowu Mariańskiego, najgłębszego znanego rowu oceanicznego na Ziemi. Z pomocą zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego (ROV) o nazwie Jason/Medea zbadał ściany rowu w okolicy jego najniżej położonego miejsca, znanego jako Głębia Challengera, liczącego prawie 11 kilometrów głębokości.

Znaleźli skały wulkaniczne głęboko pod wodą

Na głębokości około 6,5 kilometra ROV zaobserwował i zebrał skały piroklastyczne. To charakterystyczne ślady eksplozywnej erupcji wulkanicznej, najbardziej gwałtownej spośród wszystkich rodzajów erupcji, składające się z wyrzuconych fragmentów skał i szkliwa wulkanicznego.

- Najważniejszym odkryciem jest stwierdzenie niedawnej aktywności magmowej w pobliżu rowu. Skały piroklastyczne są dobrze znane z erupcji wulkanicznych na lądzie, a nawet w płytkich wodach oceanicznych, ale nie odnotowaliśmy ich występowania na tak dużej głębokości - powiedział Robert Stern, profesor emeritus Uniwersytetu Teksańskiego w Dallas oraz naukowiec wizytujący na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, główny autor badania opublikowanego w czasopiśmie "Frontiers in Earth Science". W rozmowie z portalem Live Science naukowiec nazwał odkrycie "całkowitym zaskoczeniem".

Nie spodziewali się ich w tym miejscu

Rów Mariański powstał w wyniku nieustannego przemieszczania się płyt tektonicznych. Niektóre z nich mają wielkość całych kontynentów. Rów stanowi powierzchniowy przejaw strefy subdukcji, czyli granicy, na której jedna płyta zanurza się pod drugą.

Na powierzchni nad strefą subdukcji często znajdują się duże wulkany, ale są one zwykle położone w odległości około 200-300 km od rowu. Skały piroklastyczne znalezione przez naukowców znajdowały się natomiast w samym rowie. ROV zbadał około 550 km struktury geologicznej zwanej obszarem przedłukowym, która stanowi cześć górnej płyty między rowem a pasmem wulkanów na dnie morskim, w pobliżu Głębi Challengera.

- ROV był naszym głównym narzędziem badawczym służącym do obserwacji i pobierania próbek z dna morskiego na głębokości do 6500 metrów. W sumie wykonaliśmy 10 zanurzeń, z czego siedem odbyło się na obszarze przedłukowym wokół Głębi Chalengera. Pozostałe trzy, ze względu na warunki pogodowe, miały miejsce na płytszych wodach w pobliżu wyspy Guam - wyjaśnił Stern w rozmowie z agencją informacyjną Reuters.

Naukowcy znaleźli skały wulkaniczne w Rowie Mariańskim Źródło zdjęcia: DR. ROBERT J. STERN AND NATIONAL SCIENCE FOUNDATION/Reuters

Jak doszło do erupcji w głębi oceanu

Skały zebrane przez ROV zawierały odłamki skał i szkliwa wulkanicznego połączone ze sobą za pomocą stosunkowo mocnego spoiwa z materiału o drobniejszym uziarnieniu.

- To bez wątpienia produkt erupcji wulkanicznej. Nie zaobserwowaliśmy jednak żadnej erupcji i nie znaleźliśmy jeszcze kominów, z których wyrzucone zostały skały piroklastyczne - powiedział Stern. Dodał, że wiek skał nie jest jeszcze znany, ale w ujęciu geologicznym wydają się one być młode.

Naukowcy próbują zrozumieć, w jaki sposób doszło do eksplozywnych erupcji na tak dużych głębokościach, biorąc pod uwagę ogromne ciśnienie wody w miejscach występowania wulkanów. - Ogromne ciśnienie panujące na głębokościach, na których wybuchały te podwodne wulkany, sprawia, że charakter erupcji różni się od tego, jaki miałby miejsce na lądzie lub w płytkiej wodzie, gdzie ciśnienie jest znacznie niższe - podsumował Stern.

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