Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Mikroplastik może być nośnikiem patogenów

Zanieczyszczenie mikroplastikiem
Mikroplastik w rzekach Europy
Źródło: TVN24
Mikroplastiki mogą działać jako nośniki bakterii odpornych na antybiotyki. Jak wynika z badania brytyjskich naukowców, na powierzchni tworzyw sztucznych panują korzystne warunki do rozwoju kolonii drobnoustrojów. Badacze ostrzegli, że mikroplastiki są coraz większym zagrożeniem dla środowiska oraz zdrowia publicznego.

Mikroplastiki to cząstki tworzyw sztucznych o średnicy poniżej 5 milimetrów, które stają się coraz poważniejszym problemem środowiskowym i zdrowotnym. Szacuje się, że w oceanach od powierzchni po dno nagromadziło się ponad 100 bilionów cząstek. W ostatnich latach zostały one wykryte w glebach, rzekach, jeziorach, roślinach oraz organizmach ludzi i zwierząt.

Mikroplastiki są obecne w świadomości społecznej od dość krótkiego czasu, a ich wpływ na zdrowie wciąż jest przedmiotem badań. Na łamach czasopisma "Environment International" ukazał się artykuł pokazujący, że zagrożenie mogą stanowić nie tylko same cząsteczki tworzyw sztucznych, ale i to, co im towarzyszy.

"Odpady z Gdańska są w stanie dopłynąć do Arktyki w ciągu dwóch miesięcy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Odpady z Gdańska są w stanie dopłynąć do Arktyki w ciągu dwóch miesięcy"

Bartłomiej Plewnia

Doskonałe miejsce do rozwoju

Naukowcy z University of Exeter z kolegami z Plymouth Marine Laboratory rozmieścili pięć potencjalnych nośników dla bakterii (biokoralików, granulek plastikowych, polistyrenu, drewna i szkła) wzdłuż cieku wodnego, w którym spodziewano się stopniowego spadku zanieczyszczeń. Biokoraliki to małe plastikowe kulki używane w procesie oczyszczania ścieków, jako powierzchnia, na której mogą rozwijać się bakterie rozkładające zanieczyszczenia. Granulki plastikowe wykorzystywane są natomiast do produkcji wyrobów z plastiku, takich jak butelki, ubrania czy części samochodowe.

Po dwóch miesiącach naukowcy przyjrzeli się bakteryjnym biofilmom - ochronnym strukturom biologicznym tworzonym przez mikroorganizmy. Jak się okazało, patogeny, w tym bakterie oporne na antybiotyki, zostały wykryte na wszystkich substratach, we wszystkich miejscach pobierania próbek. Szczególnie niebezpieczny okazał się polistyren i plastikowe granulki, które promowały powstawanie biofilmów.

W trakcie badania zidentyfikowano ponad 100 unikalnych sekwencji genetycznych odpowiedzialnych za antybiotykooporność - znacznie więcej niż na substratach naturalnych, a więc drewnie, lub obojętnych - szkle. Okazało się także, że biokoraliki mogą ułatwiać rozwój bakteriom niosącym geny oporności na antybiotyki.

- Każda cząsteczka mikroplastiku staje się w rzeczywistości maleńkim nośnikiem zdolnym do transportowania patogenów z oczyszczalni ścieków na plaże, kąpieliska i miejsca hodowli skorupiaków - wskazała Pennie Lindeque, współautorka publikacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mężczyźni bardziej narażeni na poważną chorobę. Wszystko przez mikroplastik

Mężczyźni bardziej narażeni na poważną chorobę. Wszystko przez mikroplastik

TVN24
Ile plastiku zabija zwierzęta morskie? Mniej niż myślano

Ile plastiku zabija zwierzęta morskie? Mniej niż myślano

Realne zagrożenie

Eksperci ostrzegli, że istnieje realne, stwarzane przez mikroplastiki, biologiczne zagrożenie, obecne szczególnie w obszarach blisko akwakultur, gdzie organizmy filtrujące mogą połykać skolonizowane cząstki zawierające patogeny z genami antybiotykoodporności.

- Nasze badania pokazują, że mikroplastiki mogą działać jako nośniki szkodliwych patogenów i bakterii opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe, zwiększając ich przeżywalność i zdolność rozprzestrzeniania się. Ta interakcja stanowi rosnące zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia publicznego i wymaga pilnej uwagi - podsumowała Lindeque.

Zespół badawczy podkreślił potrzebę dalszych badań nad interakcją mikroplastików z występującymi jednocześnie zanieczyszczeniami oraz poprawy praktyk gospodarowania odpadami w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i organizmów chorobotwórczych w środowisku.

Przenoszą toksyny, leki, rakotwórcze związki. I są wszędzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przenoszą toksyny, leki, rakotwórcze związki. I są wszędzie

Agnieszka Stradecka

Autorka/Autor: jzb/ast

Źródło: PAP, University of Exeter

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Naukaplastik
Czytaj także:
Rakieta Soyuz MS-28
Świąteczny lot w kosmos. Na pokładzie Amerykanin i Rosjanie
Świat
Małże są bioindykatorami
Najczulszy sprzęt pomiarowy. Jak przyroda mówi nam, co jest nie tak
Agnieszka Stradecka
Zimowe warunki w Poznaniu (środa, 26.11.2025r.)
Zima dała o sobie znać. Kłopoty w dwóch województwach
Polska
Sumatra (Indonezja) zmaga się z powodziami
Dziesiątki ofiar, tysiące ewakuowanych. Mieszkańcy odcięci od świata
Świat
Rekin zaatakował turystów w Australii
Rekin zaatakował turystów. Jeden nie żyje
Świat
Oblodzenie
Trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Śnieg na razie odpuści, ale dzień może być wietrzny
Prognoza
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
W nocy obficie sypnie śniegiem, w dzień silniej powieje
Prognoza
Falcon 9 przed startem misji
Start Falcona 9 przełożony. Na pokładzie polskie satelity wojskowe
Nauka
Grad w południowej Brazylii
Stan wyjątkowy po gradobiciu. Ponad 260 rannych
Świat
jesien lisc pogoda pochmurno shutterstock_2700537435_1
Idzie duża zmiana pogody
Prognoza
Drzewo przygniotło bobra
Bóbr w potrzasku. Przygniotło go drzewo
Polska
Śnieg spadł w Poznaniu
Śnieg otulił pół Polski
Polska
Auta w rowach
Kolejny atak zimy. Samochody w rowach i powalone drzewa
Polska
Pompa ciepła Vitocal-222-S
Pompa ciepła w nowym domu - nowoczesne ogrzewanie bez kompromisów
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Ale sypnęło! Pawłowice koło Leszna
"Ale sypnęło". Zimowa aura na waszych zdjęciach
Polska
Śnieg
Śnieżyce od Sudetów po Warmię i Mazury. Front nad Polską
Prognoza
Śnieg, śnieg z deszczem i śnieg
Komu dzień przyniesie śnieg, a komu inne zjawiska
Prognoza
Smog nocą
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
Smog
Wulkan Hayli Gubbi wyrzucił ogromną chmurę dymu
"Jakby ktoś zrzucił bombę". Dlaczego przebudził się po tysiącach lat?
Świat
śnieg, zima, noc
Śnieg i deszcz. Nie każdy doświadczy zimowych opadów
Prognoza
Powódź w Hat Yai na południu Tajlandii
Dziewięć prowincji pod wodą. Nie żyje 13 osób
Świat
Intensywne opady śniegu, śnieg, zima
Alert RCB aż w dziewięciu województwach
Polska
Popada śnieg
Nawet 15 centymetrów śniegu. U kogo pojawią się takie opady
Prognoza
Śnieżyce na Podkarpaciu
20 szkół zamkniętych. Wielu odbiorców nadal bez prądu
Polska
Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi
Najsilniejsze wstrząsy od sześciu lat
Świat
Jeden z samochodów, który utknął w śniegu we wsi Pielgrzymka w województwie podkarpackim
Auta zasypane po dach. Ewakuacje kierowców
Polska
Zniszczenia po przejściu tornada
Tornado zniszczyło sto domów. "Okna zostały wybite, sufit zawalił się"
Świat
Start misji Shenzhou-22
Wystrzelili statek bez załogi. Wyjątkowa misja ratunkowa
Świat
Koniunkcja Księżyca i Saturna, Oleszna
Malownicza koniunkcja zalśni na niebie. Kiedy jej wypatrywać?
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom