Związki z głębi Ziemi w gorących źródłach. Mogą oznaczać sporą zmianę Oprac. Krzysztof Posytek |

Ryft Kafue w Zambii to fragment systemu rowów tektonicznych rozciągających się w południowo-zachodniej Afryce na długości około 2500 kilometrów. Uwagę naukowców przykuła jego topografia oraz aktywność geotermalna, objawiająca się między innymi dużą liczbą gorących źródeł. Taka charakterystyka może wskazywać na tworzenie się nowej granicy płyt tektonicznych w tym miejscu.

Aby potwierdzić jej powstawanie, badacze musieli wykazać, że doszło do pęknięcia skorupy ziemskiej, a na powierzchnię wydostały się materiały tworzące znajdujący się pod nią płaszcz. W tym celu odwiedzili osiem studni i źródeł geotermalnych w Zambii, by pobrać próbki rozpuszczonego w wodzie gazu i przenalizować je w laboratorium pod kątem izotopów - różnych odmian tego samego pierwiastka. Następnie porównali otrzymane wyniki z odczytami z Wielkiego Rowu Wschodniego, dobrze poznanego rowu tektonicznego.

Odpowiednie stężenie izotopów

Badacze odkryli, że gaz z ryftu Kafue charakteryzował się stosunkiem izotopów helu porównywalnym z próbkami z Wielkiego Rowu Wschodniego. Był on zupełnie inny w próbkach pobranych poza obszarem ryftu. Analiza wykluczyła również pochodzenie helu z atmosfery oraz ze skorupy ziemskiej.

- Gorące źródła wzdłuż ryftu Kafue w Zambii zawierają ślady izotopów helu. Wskazuje to na bezpośredni związek tych źródeł z płaszczem ziemi, który znajduje się na głębokości od 40 do 160 kilometrów pod powierzchnią - wyjaśnił Mike Daly z Uniwersytetu Oksfordzkiego, główny autor analizy.

Według autorów badania zaobserwowane stężenia izotopów wskazujące na formowanie się ryftu mogą mieć poważne konsekwencje dla przyszłości Afryki, która w przyszłości ma się rozpaść. Należy jednak pamiętać, że proces postępuje powoli, a otaczające kontynent grzbiety śródoceaniczne hamują rozpad i oddalanie się ogromnych mas lądowych.

Redagowała: Agnieszka Stradecka