Widzieliście Księżyc z czerwoną kropką u boku? "Tego typu wydarzenie jest nie lada gratką"

W czwartek wczesnym rankiem było na co popatrzeć na niebie. Za nami ostatnia pełnia Księżyca w tym roku, zwana Zimnym Księżycem lub Księżycem Długiej Nocy. Doszło również do rzadkiego zjawiska polegającego na zakryciu na pewien czas Marsa przez naszego naturalnego satelitę. Reporterom 24 udało się uchwycić na zdjęciach moment, w którym Czerwona Planeta znajdowała się w bliskim sąsiedztwie Księżyca.

Grudniowa pełnia nazywana jest Zimnym Księżycem lub Księżycem Długiej Nocy. Pochodzenie nazw nadawanych każdej pełni Księżyca sięga setek lat, do rdzennych Amerykanów. Nazwy dla pełni w grudniu są ściśle związane z tym, że o tej porze roku robi się coraz zimniej, a noce są najdłuższe.

To, jak wyglądał nasz naturalny satelita ostatniej nocy, pokazaliście, przesyłając zdjęcia ze swoich obserwacji na Kontakt 24.

Opozycja i zakrycie Marsa przez Księżyc

Opozycja to nie jedyny astronomiczny spektakl związany z sąsiednią nam planetą czwartkowego poranka. Około godz. 6 doszło do zjawiska, podczas którego Mars został przykryty przez tarczę Księżyca. W konkretnym miejscu na Ziemi takie zjawisko zdarza się średnio raz na 14 lat, ale bywają miejsca z wyższą częstotliwością zakryć - informuje Centrum Modelowania Matematycznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 8 grudnia rano nasz naturalny satelita i Mars znajdowały się dosyć wysoko nad horyzontem, inaczej niż to było dwa lata temu.