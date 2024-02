Tak wyglądało zaćmienie Słońca na Marsie

To nie pierwszy raz, kiedy zaobserwowano zaćmienie Słońca z perspektywy Marsa. Dzięki nagraniu opublikowanemu przez NASA mogliśmy zobaczyć, jak wyglądało to zjawisko między innymi w kwietniu 2022 roku .

Fobos i jego przyszłość

Fobos to naturalny satelita Marsa wielkości asteroidy o kształcie ziemniaka. Krąży w odległości kilku tysięcy kilometrów od powierzchni planety. Został odkryty 1887 roku przez amerykańskiego astronoma Asapha Halla. Ponieważ dystans Fobosa do Czerwonej Planety stale się zmniejsza, naukowcy twierdzą, że za kilkadziesiąt milionów lat dojdzie do ich zderzenia. Drugim, mniejszym, księżycem Marsa jest Deimos.