To nie ziemniak, to Fobos. Zobacz zaćmienie Słońca z perspektywy Marsa

Nie było to zaćmienie całkowite, a częściowe. Na tle tarczy słonecznej przeszedł Fobos. To niewielki księżyc Marsa o rozmiarach 26,8 x 21 x 18,4 kilometra i o kształcie podobnym do ziemniaka. Zaćmienie trwało nieco ponad 40 sekund.

Wyjątkowe nagranie z Marsa

Tajemnice Fobosa

Obserwacje zaćmienia pomogą naukowcom w lepszym poznaniu orbity Fobosa, a nawet wnętrza Marsa. Gdy maleńki księżyc krąży wokół Marsa, jego grawitacja wywiera niewielkie siły pływowe na wnętrze planety, co deformuje nieco skały w skorupie i płaszczu Marsa. Siły te zmieniają też powoli orbitę Fobosa. W efekcie geofizycy mogą wykorzystać analizy tych zmian do lepszego poznania, na ile giętkie jest wnętrze Marsa i jakie są właściwości materiałów znajdujących się w skorupie i płaszczu tej planety. Kiedyś skończą się marsjańskie zaćmienia Słońca przez Fobosa, gdyż los księżyca jest przesądzony. Zbliża się on do powierzchni planety i za kilkadziesiąt milionów lat w nią uderzy.