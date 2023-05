Zaćmienie Księżyca już w ten piątek. Czy będzie widoczne w Polsce?

Zaćmienie półcieniowe Księżyca wystąpi w piątek. Srebrny Glob wejdzie wtedy w półcień naszej planety, co spowoduje przyćmienie jego tarczy. Sprawdź, czy zjawisko to będziemy mogli podziwiać w Polsce.

Do półcieniowego zaćmienia Księżyca dojdzie w piątek 5 maja. Zjawisko zacznie się o godzinie 17.13 czasu środkowoeuropejskiego letniego, zaś jego szczyt przypadnie na godzinę 19.22. W tym czasie niebo nad Polską będzie jeszcze rozświetlone przez promienie słoneczne, co oznacza, że zjawisko nie będzie dobrze widoczne. Zaćmienie zakończy się o godzinie 21.31.

Zaćmienie półcieniowe - co to jest?

Do zaćmienia półcieniowego Księżyca dochodzi, kiedy nasz naturalny satelita przemieszcza się w półcieniu Ziemi. Oznacza to, że do jego tarczy dociera tylko część światła słonecznego, przez co wydaje się ona słabiej świecić. Zjawisko to jest przeważnie trudniejsze w obserwacji niż inne rodzaje zaćmień - Srebrny Glob nie przechodzi wtedy przez głębszy, czarny cień naszej planety.