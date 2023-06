Za próchnicę może odpowiadać inny gatunek bakterii niż sądzono. "Zupełnie nieoczekiwane odkrycie"

Dotychczas uważano, że główną przyczyną występowania próchnicy jest wpływ bakterii Selenomonas mutans. Z najnowszych badań wynika jednak, że to nie one odgrywają tutaj najważniejszą rolę.

To przełomowe stwierdzenie, ponieważ do tej pory za największego winowajcę uważano Streptococcus mutans - gatunek tworzący płytkę nazębną i wytwarzający kwasy będące najważniejszym powodem rozwoju próchnicy.

Badanie jest dziełem naukowców z dwóch amerykańskich uczelni (University of Pennsylvania School of Dental Medicine oraz University of North Carolina) Bakteria S. sputigena, która wcześniej kojarzona była wyłącznie z chorobami dziąseł, działa jako kluczowy partner S. mutans, znacznie pogłębiając zdolność tego drugiego do powodowania ubytków.