Z wnętrza Ziemi wyciekają cenne metale

Na ich trop naukowcy wpadli podczas analizy skał wulkanicznych z okolic Hawajów.

Zespół badaczy z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych dokonał analizy pochodzących z Hawajów bazaltów. Skały te powstają w wyniku zastygnięcia lawy wulkanicznej lub magmy podnoszącej się z dna oceanicznego. Naukowcy sprawdzili skład chemiczny próbek pobranych z różnych miejsc dookoła archipelagu, w większości z podwodnych obszarów wulkanicznych. Fragmenty zawierały ślady metali z grupy platynowców, w tym bardzo rzadki w skorupie i płaszczu Ziemi, za to powszechny w jądrze ruten.

- W płaszczu ziemskim prawie nie ma rutenu, jest to jeden z najrzadszych pierwiastków na Ziemi - przekazał Nils Messling z Uniwersytetu w Getyndze, główny autor badania. - Ziemia powstała jednak w wyniku zderzenia się meteorytów, które zawierają ruten. Podczas formowania się jądra trafił on do jego wnętrza. To samo dotyczy złota i platyny - dodał.

Aby ustalić, czy ruten pochodził pierwotnie z jądra Ziemi, zespół poszukiwał konkretnego izotopu pierwiastka występującego w czasach, gdy formowało się jądro naszej planety. Naukowcom udało się potwierdzić jego obecność w próbkach, co wskazywało, że przynajmniej część skały powstała z materiału pochodzącego ze stopionego jądra.

Wybuch wulkanu na Hawajach. To w tym archipelagu znaleziono próbki z rutenem United States Geological Survey (M. Patrick)

Badacze wyjaśnili, że hipoteza zakładająca wyciek metali ciężkich z jądra do płaszcza po raz pierwszy została sformułowana około 40 lat temu, ale do tej pory nie udało się jej jednoznacznie potwierdzić lub obalić. Jak dodał Messling, uzyskane przez jego zespół wyniki to pierwsze mocne dowody na istnienie zjawiska wycieku.

- Nasze odkrycie nie tylko pokazuje, że jądro Ziemi nie jest tak odizolowane, jak wcześniej zakładano. Możemy teraz również udowodnić, że ogromne ilości materiału płaszcza powstają na granicy jądra i płaszcza i unoszą się na powierzchnię Ziemi, tworząc wyspy oceaniczne, takie jak Hawaje - powiedział współautor badania Matthias Willbold z Uniwersytetu w Getyndze.

Złoto z głębi Ziemi

Metale z grupy platynowców najprawdopodobniej nie są jedynymi, jakie wyciekają z jądra Ziemi. Głęboko w środku naszej planety znajdują się także pokłady złota - jądro zawiera ponad 99 procent ziemskich zasobów tego pierwiastka. Jeśli wyciek będzie trwał, w przyszłości coraz więcej cennego metalu może przedostawać się do skorupy ziemskiej.

Messling wyjaśnił, że złoto jest chemicznie podobne do rutenu. Jeśli dochodzi do wycieku rutenu, w podobnych ilościach wycieka również złoto. Badacz zaznaczył, że ilość pierwiastka możliwego do pozyskania w ten sposób jest jednak znikoma, a próby wydobycia złota prosto ze źródła skończyłyby się fiaskiem. Nie pozwalają na to obecne technologie wydobywcze.

Autorka/Autor:Agnieszka Stradecka

Źródło: CNN, LiveScience