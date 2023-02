166 milionów lat temu przykucnął, żeby odpocząć. Pozostawił rekordowo długi ślad

Wybrzeże hrabstwa Yorkshire w północno-wschodniej Anglii to cenne miejsce dla paleontologów i miłośników skamieniałości. Wśród najcenniejszych znalezisk z tego regionu są liczne odciski łap dinozaurów. W 2021 roku udało się tam jednak dokonać wyjątkowego odkrycia - gigantycznego, bo mierzącego aż 80 centymetrów śladu dinozaura, którego historia opisana została na łamach "Proceedings of the Yorkshire Geological Society".