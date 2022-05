Nie tylko ekspansja ssaków, ale i mniejsza ewolucja roślin. Jak wymarcie dinozaurów wpłynęło na ekosystemy

Dinozaury wyginęły około 66 milionów lat temu. Niemieccy naukowcy postanowili sprawdzić, jak zdarzenie to mogło wpłynąć na ewolucję flory. Okazało się, że wraz z utratą dużych roślinożerców, rośliny między innymi straciły swoje elementy ochronne.

Wyginięcie dinozaurów, a przede wszystkim zniknięcie dużych roślinożerców, wpłynęło na ewolucję roślin. - Skutki widoczne są do dziś - przekazali naukowcy z Niemieckiego Centrum Integracyjnych Badań Bioróżnorodności (iDiv) i Uniwersytetu w Lipsku. Ich badania ukazały się w czasopiśmie akademickim "Proceedings of the Royal Society B".