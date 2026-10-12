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Wyjątkowy szybki błysk radiowy. Pochodzi z czasów, gdy Wszechświat był młody

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STScI-01KKCJGBWX6TE4ABRTFWE9B8SQ
Radioteleskop MeerKAT (materiał archiwalny)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: NASA/ESA/CSA/STScI/Manisha Caleb (SIfA)/Joseph DePasquale (STScI)
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Naukowcy wykryli najodleglejszy jak dotąd szybki błysk radiowy. Został on wyemitowany zaledwie trzy miliardy lat po Wielkim Wybuchu. Jego macierzysta galaktyka znajduje się tak daleko od nas, że badacze mieli trudności z jej obserwacją z Ziemi.

Szybkie błyski radiowe (ang. fast radio bursts, FRB) to trwające milisekundy impulsy radiowe pochodzące z odległych regionów Wszechświata. Po raz pierwszy zostały zmierzone w 2007 roku i do dzisiaj nie do końca wiadomo, co może być ich źródłem. Niektóre hipotezy wskazują zderzające się gwiazdy neutronowe, zaś inne - pojedyncze gwiazdy typu magnetar. Tym razem naukowcom udało się zarejestrować wyjątkowy FRB.

Podróżował przez większość historii Wszechświata

Do obserwacji zjawiska wykorzystano teleskop MeerKAT w Republice Południowej Afryki - ten sam, który umożliwił odebranie sygnału radiowego z egzoplanety Beta Pictoris b. FRB został zarejestrowany 4 marca 2024 roku, w związku z czym otrzymał desygnację FRB 20240304B. Wstępne obserwacje sugerowały, że pochodził on z niezwykle dalekiego miejsca, jednak badacze mieli problemy z obserwacją galaktyki, w której się znajdował - nawet największe teleskopy naziemne nie były w stanie dostrzec jej w tym miejscu na niebie.

- FRB są tak fascynujące ponieważ nie wiemy, co je wywołuje. Mamy teorie dotyczące obiektów, które mogą je generować, ale nie dysponujemy rozstrzygającymi dowodami - powiedziała doktor Manisha Caleb z Uniwersytetu w Sydney, główna autorka badania opublikowanego na łamach "Science".

Na pomoc przyszedł Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Dzięki wykonanym przez niego pomiarom badacze określili, że FRB został wyemitowany około trzy miliardy lat po Wielkim Wybuchu. Obecnie większość analiz szacuje wiek Wszechświata na 13,8 mld lat, co oznacza, że zanim go wykryto, sygnał podróżował przez "około 80 procent historii Wszechświata" - przekazał dziennik "The Guardian".

Galaktyka, z której kierunku pochodzi błysk FRB 20240304B - na zdjęciu zaznaczona kwadratem
Galaktyka, z której kierunku pochodzi błysk FRB 20240304B - na zdjęciu zaznaczona kwadratem
Źródło zdjęcia: NASA/ESA/CSA/STScI/Manisha Caleb (SIfA)/Joseph DePasquale (STScI)

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"Jak kosmiczna latarka"

FRB 20240304B jest uważany za najodleglejszy wykryty sygnał tego typu - zdecydowana większość znanych nam FRB miała miejsce miliardy lat później. Na dodatek jego galaktyka macierzysta miała tysiąc razy mniejszą masę niż się spodziewano.

- Myśleliśmy, że będzie to duża, ładnie ukształtowana galaktyka z mnóstwem gwiazd, a zamiast tego znaleźliśmy galaktykę karłowatą, która jednak aktywnie formowała gwiazdy - wyjaśniła Caleb.

FRB 20240304B pozwolił również badaczom na zdobycie wiedzy na temat pozornie pustej przestrzeni między miejscem wybuchu a Ziemią. Dzięki niemu trafili oni na ślad nieznanej do tej pory gromady galaktyk w odległości około 3,5 mld lat świetlnych od naszej planety.

- Szybki impuls radiowy jest jak kosmiczna latarka. "Oświetla" wszystko na swojej drodze. Niesie ze sobą ślad wszystkiego, przez co przechodzi, dzięki czemu można go wykorzystać do śledzenia "kosmicznej sieci", czyli niewidzialnych w inny sposób struktur, które napotyka po drodze - powiedział współautor badania Jason Xavier Prochaska z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz.

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Źródło: The Guardian, NASA, tvnmeteo.pl
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KosmosNauka
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