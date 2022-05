Spadające gwiazdy i zaćmienie Księżyca. Maj na nocnym niebie zapowiada się obiecująco

Jest maj. Robi się coraz cieplej, więc o wiele chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu. Także nocami panują bardziej sprzyjające warunki do podziwiania nieba. A w tym miesiącu astronomicznych atrakcji nie zabraknie.

Maksimum roju eta Akwarydów

Zaćmienie Księżyca. Czy będzie widoczne w Polsce?

W maju nastąpi także całkowite zaćmienie Księżyca. W nocy z 15 na 16 maja Słońce, Ziemia i Księżyc ustawią się w jednej linii. Całkowite zaćmienie to jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk, a jego obserwacja nie wymaga użycia specjalnego sprzętu. Niekiedy nazywane jest także "krwawym Księżycem", ponieważ w kulminacyjnym momencie, Księżyc przybiera ciemnoczerwoną lub rdzawopomarańczową barwę.

Gdzie zaćmienie będzie widoczne? Najlepsze warunki do podziwiania go będą mieli mieszkańcy wschodnich regionów Ameryki Północnej oraz Ameryki Południowej. W Europie, w tym także i w Polsce, zaćmienie będzie widoczne częściowo podczas zachodu Księżyca. Zjawisko nie będzie widoczne w Azji oraz Australii.

Mars i Jowisz blisko siebie

Już za cztery tygodnie warto będzie skierować swoje oczy na Marsa i Jowisza, które ustawią się bardzo blisko siebie na nocnym niebie. Od 28 do 30 maja będziemy mogli dostrzec koniunkcję obu planet. Najmniejszą odległość osiągną 29 maja.

Eksperci polecają, by obserwacje prowadzić około godziny przed wschodem Słońca. Na ogół do obserwacji nie potrzeba teleskopu, ale by mieć lepsze widoki, warto zaopatrzyć się przynajmniej w lornetkę.