Wulkan wystrzelił w powietrze gigantyczne ilości pary wodnej. Jest ryzyko uszkodzenia warstwy ozonowej

Naukowcy przewidują, że eksplozja podwodnego wulkanu w rejonie archipelagu Tonga, do której doszło na początku roku, może mieć długotrwałe, negatywne skutki dla środowiska. Gigantyczne ilości pary wodnej, jakie zostały uwolnione do atmosfery, mogą przyczyniać się w kolejnych latach do uszkodzenia warstwy ozonowej.