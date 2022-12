Wulkan Stromboli przechodzi wewnętrzną przemianę. Jego erupcje mogą być coraz gwałtowniejsze

Niewykryte erupcje

Stromboli to wulkan bazaltowy o charakterystycznym cyklu erupcji, na który składają się stosunkowo regularne wybuchy wytwarzające wysokie kolumny pyłu. Chociaż większość erupcji jest niewielka, od czasu do czasu notowane są paroksyzmy, czyli eksplozje szczególnie duże i silne. W ciągu ostatnich 70 lat doszło do nich cztery razy. I było tak do roku 2019, kiedy to w czasie dwóch miesięcy wystąpiły one dwukrotnie, jeden po drugim, tuż po innej silnej eksplozji.